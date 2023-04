La Fiscalía apoya que el Real Madrid sea acusación como perjudicado en el 'caso Negreira'.

La Fiscalía ha apoyado que el Real Madrid sea aceptado como acusación particular en el caso Negreira, al considerar que el club blanco podría ser perjudicado por los pagos millonarios del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira. Según han informado fuentes jurídicas este martes, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito ante la juez que investiga el caso en el que se posiciona a favor de que el Real Madrid ejerza la acusación como perjudicado en la causa judicial abierta. Por el contrario, las defensas del caso, en el que está investigado el FC Barcelona y los expresidentes del club azulgrana Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, se han opuesto en bloque a que se acepte al Real Madrid como acusación particular, puesto que no entienden que se haya causado perjuicio al club con los pagos a Negreira.

Una vez recibidos los informes de las partes, el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona deberá decidir si permite que el Madrid se sume a las acusaciones particulares del caso, que hasta ahora ejercen el árbitro del VAR Xavier Estrada Fernández -el primero que presentó una querella contra Negreira- y LaLiga. Pese a que LaLiga engloba a los distintos clubes futbolísticos de España, el Real Madrid decidió presentarse como acusación por separado, al considerar que puede haber sido perjudicado en un caso de supuesta corrupción en el ámbito deportivo. Además del Real Madrid, la jueza que investiga el caso tiene pendiente decidir si acepta como acusación a la Real Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes, que también se han personado en la causa. La magistrada instructora, según fuentes jurídicas, no tiene previsto citar a declarar a los investigados en la querella hasta que disponga de los informes que requirió a la Guardia Civil sobre el motivo por el que el Barça pagó 7,3 millones de euros a Enríquez Negreira entre los años 2001 y 2018 por supuesto asesoramiento verbal. En la causa se investiga tanto la querella presentada por Estrada como la denuncia por delitos de corrupción entre particulares, administración desleal y falsedad documental interpuesta por la Fiscalía, que ha estado investigando durante cerca de un año los supuestos pagos a Negreira. Además de Rosell, que fue presidente del FC Barcelona entre 2010 y 2014, y Bartomeu, entre 2014 y 2020, la denuncia de Fiscalía se dirige contra el ex director ejecutivo del club Oscar Grau y el exdirector de Deportes Profesionales Albert Soler. La Fiscalía sospecha que los supuestos pagos millonarios a Enríquez Negreira tenían como objetivo «favorecer» al club azulgrana en la «toma de decisiones de los árbitros» en los partidos que disputase.