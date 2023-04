La fase de ascenso a Tercera División disputada este pasado fin de semana en el campo de Can Valero de Palma ha quedado impregnada por la polémica. El Inter Ibiza impugnará el ascenso del Alcúdia al apreciar que el conjunto mallorquín, que acabó imponiéndose por 1-0 gracias a un tanto de Pedri en el minuto 117, utilizó cuatro ventanas de sustituciones en lugar de las tres que entendían como reglamentarias según el reglamento remitido por la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB).

El Inter Ibiza asegura que la normativa establece un máximo de tres ventanas para realizar las sustituciones y denuncia que el Alcúdia las superó. El equipo mallorquín introdujo cambios en los minutos 58, 88, 114 y 120 y ninguno de ellos se realizó durante el descanso del encuentro, al final de los 90 minutos y en el intermedio de la prórroga. El conjunto 'alcudienc' sostiene que había recibido indicaciones por parte de la territorial que preside Pep Sansó de la posibilidad de utilizar cuatro ventanas, el mismo extremo que los colegiados corroboraron. La infracción supondría solo una multa económica.

La intención del Inter Ibiza de impugnar el encuentro cuenta con un precedente de la pasada temporada que echaría por tierra sus argumentos y mantendría al Alcúdia como nuevo equipo de Tercera División. Y es que el juez de competición desestimó una reclamación del Menorca, que impugnó el partido al percibir que el Sant Josep agotó una ventana de cambios de más (cuatro, por las tres teóricamente permitidas), y apreció que no había lugar para un castigo más allá del económico. El Sant Josep fue multado, pero no desprovisto de su victoria ni de su clasificación. El equipo pitiuso ha recibido vía verbal la información de que su reclamación no tendría más recorrido y que se zanjaría con una sanción económica, algo para lo que ha buscado el apoyo de los servicios jurídicos de ProLiga.