La derrota ante el Celta ha hurgado en la herida abierta del Espanyol, que sigue en el alambre sin lograr despegarse del precipicio que aboca a Segunda División. El 1-3 y la sensación de impotencia ofrecida por los hombres de Diego Martínez provocó un gran malestar entre la afición, que dejó patente su enfado en las gradas del estadio de Cornellà y señaló a algunos de los jugadores. Mientras algunos abandonaban las tribunas, en algunos sectores a tensión afloró después del pitido final y el mallorquín Sergi Darder dio la cara ante los seguidores de uno de los fondos.

Las imágenes de Sergi Darder dirigiéndose a aficionados del Espanyol han sido difundidas a través de las redes sociales y dejan al descubierto el talante del capitán 'perico', que no sólo hace autocrítica ante los ultras sino que lanza un mensaje que ha sido bien recibido por la masa social blanquiazul. «Aunque no lo creáis, los primeros jodidos somos nosotros. Primero espero que lo entendáis y segundo disculparse. Sé que habéis estado a la altura y nosotros en muchos momentos no. No os puedo decir mucho más. Lo dejaremos todo hasta el final. Sentimos esa imagen e intentaremos cambiarla. Y por favor que sigáis con nosotros. Lo sacaremos adelante», explica el 'artanenc' rebajando la crispación de uno de los fondos del estadio tras una derrota que deja al equipo al borde del descenso cuando aún faltan por disputar sus partidos otros equipos implicados en la zona baja de la tabla.

Sergi Darder no sólo es uno de los favoritos de la grada por su talento e implicación sino que además está sosteniendo a un equipo que está muy por debajo de las expectativas que se habían generado al inicio del curso con la llegada de hombres como Joselu o la incorporación en el mercado de invierno de Denis Suárez precisamente procedente de un Celta de Vigo que este sábado incendió Cornellà.