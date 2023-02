Mariona Caldentey, baja indefinida: «Mi corazón está roto»

Otro contratiempo en forma de lesión ha frenado a Mariona Caldentey, que será baja de forma indefinida tal como ha anunciado este lunes el Fútbol Club Barcelona. La 'felanitxera' sufre un golpe en el bíceps femoral del muslo de la pierna izquierda y el club azulgrana ha comunicado que su regreso a los terrenos de juego queda a expensas de la evolución que presente.

[COMUNICAT MÈDIC]@mariona8co té una lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra. És baixa i la seva evolució en marcarà la disponibilitat



💪 Ànims, Mariona! pic.twitter.com/tmQCqjKdbr — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) February 27, 2023

Mariona Caldentey ha expresado su mal momento a través de un mensaje en su cuenta de Instagram: «Lo que me pasó el viernes fue un golpe tan duro, que hasta yo diría injusto. Mi corazón está roto y no puedo encontrar las palabras para expresar cómo me siento. El fútbol no es sólo fútbol, es mi vida. Tengo gente a mi alrededor que me está levantando y dando fuerzas para seguir luchando día a día. Gracias».

Es la tercera lesión de la mallorquina en lo que llevamos de temporada, ya que el pasado mes de septiembre sufrió un esguince en el tobillo y en noviembre se rompió el bíceps femoral de la pierna derecha, lo que está suponiendo una sucesión de problemas físicos que está frenando una temporada en la que las azulgrana vuelven a aspirar a conquistar el campeonato doméstico y a pelear por el título en la máxima competición continental. Por ahora no hay una fecha concreta para la vuelta de Mariona Caldentey a los entrenamientos porque el Fútbol Club Barcelona sólo ha explicado que su regreso lo marcará la evolución que presente de su dolencia, pero todo apunta que como mínimo estará varias semanas alejada de los terrenos de juego.