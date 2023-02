La Policía del Gran Mánchester (Reino Unido) ha retirado este jueves todos los cargos de intento de violación, abuso y conducta coercitiva y controladora que pesaban contra el futbolista del Manchester United Mason Greenwood. Greenwood, de 21 años, fue detenido en enero de 2022 después de que una amiga de su expareja publicase una serie de fotos y vídeos en redes sociales en las que ésta aparecía con heridas presuntamente provocadas por el futbolista.

El jugador fue suspendido por el United, club en el que militaba desde los seis años, y no juega al fútbol desde el 22 de enero de 2022. Además, perdió varios contratos publicitarios, incluyendo el de la marca deportiva Nike, así como fue retirado del videojuego FIFA 22. «Dada la importancia mediática de este caso es justo que compartamos la noticia de que un hombre de 21 años, que fue detenido y acusado en una investigación abierta en enero de 2022, no enfrenta procedimientos penales contra él en relación a esto», dijo Michaela Kerr, de la Policía del Gran Mánchester.

«El equipo de investigación ha estado en contacto regular con el equipo legal y entiende la interrupción de los procedimientos en este punto y que esa decisión no se ha tomado a la ligera. Pese al interés público y de la prensa en este caso, hemos decidido no comentar nada más», añadió. Un portavoz de la acusación aseguró que se han quitado los cargos contra el futbolista por «la retirada de un testigo clave» y por nuevo material que ha salido a la luz y que ha demostrado que no hay una «perspectiva realista de culpabilidad».