Declaran no culpable a Benjamin Mendy de siete cargos de agresión sexual

El futbolista del Manchester City Benjamin Mendy ha sido declarado no culpable de seis casos de violación y uno de agresión sexual, según dictaminó este viernes la corte de Chester (Inglaterra). Sin embargo, el jurado no ha alcanzado un veredicto en un cargo de violación y en otro de intento de violación, lo que abre la posibilidad a que esos casos vuelvan a ser juzgados en un nuevo proceso.

Mendy, de 28 años, fue suspendido por el Manchester City en agosto de 2021, cuando los casos salieron a la luz, y el propio futbolista se declaró inocente de las acusaciones en mayo de 2022. El juicio contra él y su amigo Louis Saha (no relacionado con el futbolista del mismo nombre) comenzó el 10 de agosto de 2022.

Tras 14 días de deliberación, el jurado, formado por siete hombres y cuatro mujeres, estimó de forma unánime que Mendy es inocente de siete de los cargos que se le imputan, mientras que no pudieron llegar a un veredicto en cuanto a un intento de violación a una mujer en 2018 y una violación de otra mujer en octubre de 2020. Saha, amigo de Mendy, ha sido declarado no culpable por el jurado de tres cargos de violación a dos adolescentes. Sin embargo, el jurado no ha llegado a un veredicto en tres cargos de violación y otros tres de agresión sexual contra él.

Según las palabras de Mendy en el juicio, las acusaciones le perseguirán «de por vida», su vida en el fútbol «está acabada» y esta situación ha sido un «absoluto infierno». Las acusaciones apuntaban a que Mendy era un «depredador» que conocía a las chicas en las discotecas de Mánchester antes de invitarlas a fiestas privadas en su mansión de Cheshire, donde supuestamente se producían las agresiones.

Mendy fue detenido por primera vez en noviembre de 2022, después de supuestamente violar en tres ocasiones a una mujer de 24 años. Después de ser liberado bajo investigación, antes de ser acusado por una mujer diferente de agresión sexual. Cuando se encontraba en libertad bajo fianza, otras tres mujeres le acusaron de violación, incluida una de 17 años.