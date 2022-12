¿Edson o Edison Arantes do Nascimento?

Pelé se fue de este mundo con el fastidio de pasar años tratando de aclarar una confusión legal con sus documentos de identidad. Su nacimiento en Tres Coracoes, el 23 de octubre de 1940, coincidió con la llegada de la energía eléctrica a ese humilde pueblo del estado de Minas Gerais, cuya capital es Belo Horizonte. El acontecimiento animó a Joao Ramos do Nascimento, más conocido como 'Dondinho', a convencer a Celeste, su esposa de apenas 16 años, a bautizar al niño en honor al inventor estadounidense que dio paso a la iluminación a través de las bombillas.

Los problemas para el futuro 'rey' comenzaron el día que Dondinho decidió llamar a su hijo Edson, sin la letra 'i', olvidando que el nombre completo de su ilustre referente es Thomas Alva Edison. No obstante, otros diligentes funcionarios públicos brasileños creyeron entender cuál era el real deseo del padre en el momento de bautizar a su hijo. Y es gracias a esa iluminada percepción que Edson Arantes do Nascimento aparece en muchos documentos de peso legal como Edison. «Soy Edson, pero para mi eterna molestia, con frecuencia la letra 'i' resurge en documentos oficiales y personales, y todas las veces tengo que explicar la historia», manifestó el célebre futbolista en el libro 'Pelé, la autobiografía'.

Además, la fecha de su nacimiento fue registrada con un error no menor, ya que quedó establecida el 21 de octubre. «No sé cómo ocurrió. Tal vez porque en Brasil no nos preocupamos mucho con la exactitud», añadió en su libro publicado en 2006. Detalles legales al margen, lo que pocos conocen es que ese 23 de octubre de 1940 Dondinho lanzó una premonición que alteraría el curso del fútbol mundial. Dondinho, quien entonces destacaba como delantero centro de Atlético de Tres Coracoes, un equipo aficionado de la ciudad, tomó al bebé que no paraba de llorar, lo elevó al cielo, como en la escena del filme 'El Rey León', y anunció orgulloso para toda su familia: «Él va a ser un gran jugador de fútbol». «Si mi madre tuvo alguna reacción a eso, no lo sé, aunque puedo imaginar que ella no quedó muy feliz con la previsión», afirmó 'o Rei'.