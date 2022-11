Gerard Piqué anuncia su marcha del fútbol profesional. Este jueves, el jugador del FC Barcelona dejó un mensaje por sus redes sociales con un emotivo vídeo en el que repasaba sus pasos en el fútbol y en el equipo de sus amores. El catalán, visiblemente emocionado deja detrás de su curtida trayectoria un serial de imágenes para el recuerdo, en la que encumbró a la selección española y al Barcelona a lo más alto desde el centro de la zaga. «Desde pequeño no quería ser futbolista, sino jugador del Barcelona», explica en su despedida.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Piqué, nació culé y se va del Barcelona siendo un culé más y elevando al club a lo más alto. Junto a Puyol, Macherano y Umtiti, ha liderado al mejor Barcelona de la historia. Portando la bandera del barcelonismo por todos los rincones del mundo. A su vez, se alzó campeón de Europa y del Mundial con la selección española. Criticado por una minoría ruidosa y apoyado y alabado por los que saben que el fútbol se juega con los pies y no con suposiciones nacionalistas. Al lado de Puyol y Sergio Ramos creó una barrera insuperable en estos dos torneos que llevaron al olimpo del fútbol. En Sudáfrica, literalmente se partió la cara por España. Ante Suiza y Paraguay dejó sangre por el terreno de juego, demostrando su implicación a pesar de los silbidos que recibía alrededor de la geografía nacional. Puede ser que se sintiese catalán, pero representó la rojigualda con orgullo y la llenó de gloria.

Infranqueable, elegante, inteligente y fuerte. Cuatro cualidades que definen al Piqué futbolista. Personifica la excelencia de su FC Barcelona y de la selección española que dominó el planeta fútbol durante seis años. Tenía un don y se convirtió en el mejor central del la historia de «su» Barça. Su final es más oscuro de lo que merece su historia. Polémicas amorosas y una vida empresarial demasiado cargada han dinamitado un final del cuento que merecía un aroma más agradable. Desterrado en el banquillo, por méritos propios, y el fin de su relación con Shakira han impedido ver el Piqué que nos deslumbró con su carácter sin complejos en el terreno de juego y su talento para liderar desde atrás con el balón. Con este vídeo se cierra una etapa en la que los galardones no cesaron de llegar a su vitrina. Una Premier League, cuatro Champions League, ocho Ligas españolas, siete Copas del Rey, tres Mundiales de Clubs, seis Supercopas de España y una Copa inglesa, además de los dos títulos que gobiernan su palmarés a nivel de selección.

Con Piqué no se marcha un jugador más. Dice adiós una leyenda que no tenía pelos en la lengua y que, durante muchos años, hizo vibrar al fútbol mundial desde el centro de la zaga. Ahora, da un paso al lado, pero no cierra la puerta por completo. Volverá y lo hará desde el palco.