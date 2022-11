Al fútbol se puede jugar de muchas maneras y el debate sobre jugar bien es tan amplio como complicado de definir. El entrenador del Burgos, Julián Calero, ha hecho un análisis que se ha convertido en viral después de que su equipo se impusiera a Las Palmas y se aupara a lo más alto de la clasificación en Segunda División. El preparador reflexionó qué es «jugar bonito y jugar bien al fútbol», por lo que pide «respeto» para todas la formas de jugar: «Nosotros jugamos bien, no somos antifútbol, respeto la opinión de la gente pero no la comparto».

¿Cuál es la diferencia entre jugar bien y jugar bonito?



📽 Julián Calero, entrenador del Burgos. Sencillísimo. pic.twitter.com/RmhWa5WBr3 — Relevo (@relevo) November 1, 2022

«Jugar bonito es jugar bien con balón. Hacer una una cabriola, un caño, incluso asociarse, pero jugar bien al fútbol... el fútbol tiene cuatro fases. Ataque, defensa donde también hay que jugar bien, qué haces cuando pierdes la pelota y qué haces cuando la recuperadas. Si todos hacen lo mismo en las cuatro fases juegas bien, si a eso le unes capacidad técnica puedes jugar bien y bonito, pero no hay que confundirse con una fase. Hacer dos caños lo confunde la gente con jugar bien. Son opiniones y la mía es que quiero que mi equipo juegue bien de esta manera, lo que no quiere decir que no seamos capaces de asociarnos, de hacer goles, de hacer uno contra uno, de buscar superioridades numéricas y atacar la espalda. Mi equipo lo intenta pero somos un equipo que sabe sus condiciones y nos ajustamos a ellas. Hay que sacar el máximo rendimiento a lo que tienes. Hay que ser listo en la vida y sacar rendimiento a lo que se tiene, no equivocarte, no tienes que querer ser quien eres, no hagas un personaje que no es el tuyo. Aquí, en el Burgos, el que sabe lo que hay y es trabajo, esfuerzo, compañerismo...», analizó Calero en una reflexión que se ha hecho viral y ha recibido el aplausos de muchos aficionados y compañeros de profesión.

Calero reconoció que no entraba en los planes del Burgos llegar al liderato en este primer tercio liguero: «Somos el segundo presupuesto más bajo de la categoría, y en un razonamiento lógico del poderío económico en el fútbol actual, estaríamos luchando por no descender, pero el equipo tiene una idea, cree en lo que hace y eso nos ha traído hasta aquí, 27 puntos es una barbaridad».