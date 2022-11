Pablo Marí recibe el alta hospitalaria después de ser apuñalado

Pablo Marí, jugador propiedad del Arsenal pero cedido en el Monza italiano, recibió este domingo el alta hospitalaria después de ser apuñalado en la espalda el pasado jueves por la noche y operado el viernes para reducir el daño muscular causado. «Pablo Marí recibió esta mañana el alta hospitalaria, volvió a casa y ahora comienza un periodo de reposo absoluto», informó el Monza mediante un comunicado. «El Monza agradece sinceramente a Osvaldo Chiara y a todos los profesionales del Hospital Niguarda de Milán. ¡Pablo, te estamos esperando!», reza el escrito.

Marí, que se encontraba junto a su pareja y su hijo, fue atacado por un italiano de 46 años con problemas mentales que apuñaló a otras cinco personas, una de las cuales, un empleado del supermercado Carrefour, falleció mientras era trasladado al hospital. El autor del ataque, identificado como Andrea Tombolini y que estaba siendo tratado por problemas mentales, explicó que sintió «envidia», al ver «a toda esa gente feliz», al fiscal que lleva el caso y que ha decretado su internamiento de forma cautelar. Según los medios locales, el agresor fue detenido gracias a la intervención del exjugador de fútbol Massimo Tarantino, que militó en Bolonia, Inter y Nápoles, que consiguió inmovilizarlo hasta la llegada de la policía. Después de ser operado para reducir el daño muscular causado por el ataque, el futbolista aseguró que tanto él como su familia estaban «bien a pesar de las circunstancias» y agradeció «todos los mensajes de apoyo»

«Después del duro momento que vivimos ayer, tanto mi familia como yo queremos comunicar que afortunadamente estamos todos bien a pesar de las circunstancias, y agradecer todos los mensajes de apoyo y cariño que estamos recibiendo», publicó en su cuenta oficial del Twitter el futbolista de 29 años. «Además, queremos enviar el pésame y toda nuestra fuerza a los familiares y amigos de la persona fallecida, y deseamos de corazón que todas las personas heridas se recuperen lo antes posible», añadió el valenciano. Según pudo saber EFE, Marí no podrá volver a los entrenamientos hasta, al menos, dentro de dos meses.

«La operación salió bien y se espera sea dado de alta en dos o tres días» y después «el jugador podrá iniciar un proceso de rehabilitación. Este tipo de lesión muscular suele requerir dos meses de reposo antes de poder retomar la actividad física», se lee en el parte médico enviado a EFE. El Monza pidió aplazar el partido de esta jornada, pero la Serie A informó este viernes que el partido ante el Bolonia no sería aplazado y que se diputará en el horario previsto. «El equipo está conmocionado, hemos pedido a la liga el aplazamiento del partido contra el Bolonia del lunes», dijo el pasado viernes a los medios el consejero delegado del Monza, Adriano Galliani, a su salida del hospital donde fue operado el futbolista de 29 años para reducir el daño muscular. Los medios locales apuntaron a que el principal problema habría sido encontrar una nueva fecha para disputar el partido, ya que se habría propuesto el día 9 de febrero, justo tres días antes de jugar el partido de vuelta entre ambos equipos, algo que el Bolonia no vió con buenos ojos. También se habría discutido esperar dos días o tres días a que Marí saliera del hospital, pero la decisión no convenció al Monza.