No era un partido cualquiera en el Metropolitano. El Altético de Madrid se jugaba parte de sus opciones de acceder a los octavos de final de la Liga de Campeones y el empate a cero con el que se saldó su duelo ante el Brujas no hizo más que acrecentar los nervios, sobre todo, en el banquillo. La tarde tuvo sus momentos en el área técnica de Diego Pablo Simeone, que pasó de zarandear a su delegado en la primera mitad a ver como en la segunda una de las estrellas de la plantilla se marchaba molesta tras no haber disfrutado de minuto alguno.

Si Simeone te dice que vayas a presionar al árbitro...VAS Y LE PRESIONAS 🫢. #NoticiasVamos pic.twitter.com/YYnqFkHgz1 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 12, 2022 El Atlético de Madrid estaba jugando uno de sus mejores partidos de la temporada cuando todo estuvo a punto de saltar por los aires en la primera mitad, cuando Nahuel Molina derribó al visitante Buchanan en el área y el colegiado del encuentro, Danny Makkelie, señaló el punto de penalti. El árbitro neerlandés recibió la llamada del VAR para que revisara la acción y se marchó al monitor a verla. En este momento el entrenador rojiblanco, 'El Cholo', instó de malas formas a su delegado, Pedro Pablo Matesanz, para que acudiera a presionar al colegiado, que acabaría dando marcha atrás en su decisión. No fue el único conflicto del día en el área técnica del Atlético, ya que Joao Félix visibilizó su enfado en el partido tirando el peto del calentamiento cuando comprobó que ya no iba a disputar ningún minuto y que Axel Witsel por Antoine Griezmann sería la última sustitución del argentino. El enfado de Joao Félix. #NoticiasVamos pic.twitter.com/pk763MRu4k — #Vamos por Movistar Plus+ (@vamos) October 12, 2022 «Pensé en Cunha a la derecha, Joao a la izquierda y Morata arriba, pero veía que ellos tenían fuerzas para salir al contragolpe, porque la necesidad nos estaba generando querer ganar el partido y atacar. Y entendía que la fortaleza en el medio campo nos podía generar más seguridad, ya que Griezmann empezaba a bajar su energía. En ese medio campo para atacar estaba muy bien, pero para sostenernos.... Y entró Axel (Witsel), salió bien, como lo que buscábamos, para seguir atacando, teniendo ocasiones, equilibrando para no perder el partido y quedarnos afuera de la Champions. Y en ese ida y vuelta de elección, tomé la decisión», explicó Simeone, que aseguró no haber apreciado la acción del portugués. «No he visto nada y no tengo nada que opinar», añadió.