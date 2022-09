Megan Rapinoe muestra su apoyo a 'las quince' de la selección femenina

La futbolista estadounidense Megan Rapinoe apoyó a través de su cuenta oficial en la red social Instagram a las quince jugadoras que habrían renunciado a jugar con el combinado nacional a las órdenes de Jorge Vilda, enviando sendos correos electrónicos a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Rapinoe lo hizo a través de una 'historia' donde escribió un mensaje en respuesta a una publicación que se hacía eco de la noticia: «Tenéis una decimosexta jugadora de pie junto a vosotras en Estados Unidos. Tantas jugadoras unidas como estas son muy poderosas, deberíamos escuchar».

De esta manera la ganadora del Balón de Oro en 2019 mostró su compromiso con las que son sus rivales y las que marcó dos goles de penalti en la eliminación en cuartos de final de la Copa del Mundo del 2019 disputada en Francia. Lo hace además antes del amistoso que deberá enfrentar a las dos selecciones el 11 de octubre en el estadio El Sadar de Pamplona.

Según informan varios medios de comunicación la lista a la que se 'suma' figuradamente Rapinoe estaría compuesta por las mallorquinas Patri Guijarro y Mariona Caldentey, Lucía García, Aitana Bonmatí, Lola Gallardo, Amaiur Sarriegi, Sandra Paños, Laia Aleixandri, Leila Ouahabi, Ona Battle, Mapi León, Claudia Pina, Ainhoa Vicente, Andrea Pereira y Nerea Eizaguirre. En ella no estaría Alexia Putellas, vigente Balón de Oro y que no puede ser convocada por el momento al sufrir una lesión de larga duración. Tampoco las jugadoras del Real Madrid ni Irene Paredes y Jenni Hermoso, dos de las tres capitanas junto a Patri Guijarro que comparecieron ante la prensa para negar que el grupo hubiera pedido la destitución de Vilda durante la última concentración llevada a cabo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Por el momento la respuesta que se habrían encontrado de la otra parte es el apoyo al entrenador en un comunicado: «La RFEF no va a permitir que las jugadoras cuestionen la continuidad del seleccionador nacional y de su cuerpo técnico, pues tomar esas decisiones no entra dentro de sus competencias». Además se aclara que no habrá presión sobre ellas pese a que la legislación avala una inhabilitación: «Directamente, no convocará a las futbolistas que no desean vestir la camiseta de España. La Federación contará únicamente con futbolistas comprometidas, aunque tenga que jugar con juveniles».

«La Selección necesita jugadoras comprometidas con el proyecto, con la defensa de nuestros colores y orgullosas de vestir la camiseta de España. Las futbolistas que han presentado su renuncia únicamente regresarán en un futuro a la disciplina de la Selección si asumen su error y piden perdón», completó el ente que preside Luis Rubiales.