El francés Karim Benzema, delantero del Real Madrid y actual campeón de la Liga de Campeones, fue elegido este jueves como el mejor jugador del año de la UEFA, en la gala celebrada en Estambul, al superar en la votación final a los belgas Thibaut Courtois, portero del equipo blanco, y Kevin de Bruyne, centrocampista del Manchester City, Ha sido la mejor temporada de Benzema. Sus 34 goles en 46 partidos con el Real Madrid, entre LaLiga Santander (27 tantos), la Supercopa de España (2) y la Liga de Campeones (15), de las que su equipo salió campeón de todos ellos con él como protagonista incontestable, hablan por sí solos del curso del internacional francés, que añade otros seis tantos con su selección a lo largo de diez encuentros durante la pasada campaña. Un goleador definitivo. "Fue nombrado Jugador de la Temporada de la Liga de Campeones 2021-22 después de conducir al Real Madrid a la conquista de su decimocuarto título de la Copa de Europa, el quinto desde que llegó procedente del Lyon en 2009. Por otra parte, la española Alexia Putellas, jugadora del Barcelona, fue elegida como mejor 'Jugadora del Año de la UEFA' al superar en la votación final a la inglesa del Arsenal Beth Mead y a la alemana del Wolfsburgo Lena Oberdorf.

Con sus 15 goles lideró la tabla de goleadores de la competición«, valoró la UEFA en su elección como uno de los candidatos al galardón entregado este jueves en Estambul, la sede del sorteo de la máxima competición europea y de la final del torneo este curso 2022-23, que se jugará en el estadio Ataturk. Benzema, de 34 años, superó en la 'final' a Courtois, »que ganó la Liga española con el Real Madrid, fue el Jugador del Partido en la final de la Liga de Campeones tras realizar varias paradas de mucho mérito que le negaron el título al Liverpool en París, sobre todo las realizadas a Sadio Mané y Mohamed Salah«, y a Kevin de Bruyne, »nombrado Jugador de la Temporada de la 'Premier League' tras guiar al City a conseguir otro título nacional, el cuarto en sus siete temporadas con el club inglés", según valoró la UEFA. Benzema sucede en el palmarés a Jorginho, el medio centro internacional italiano del Chelsea, que hace dos cursos de proclamó campeón de Europa a nivel de clubes y de selecciones.

Antes lo ganaron Robert Lewandowski, en 2019-20, con el Bayern Múnich y la selección polaca; Virgil van Dijk, en 2018-29, con el Liverpool y Países Bajos; Luka Modric, en 2017-18, con el Real Madrid y Croacia; y Cristiano Ronaldo, en 2016-17, 2015-16 y 2013-14, con el Real Madrid y Portugal; Lionel Messi, que no lo gana desde 2014-15 (también lo logró en 2010-11), con el Barcelona; Franck Ribery, en 2012-13; y Andrés Iniesta, en 2011-12. Los tres finalistas superaron en la votación preliminar de la lista inicial de quince jugadores (elaborada por el grupo de estudio técnico de la UEFA) a Robert Lewandowski, cuarto, con 54 puntos; Luka Modric, quinto con 52; Sadio Mané, sexto con 51; Mohamed Salah, séptimo con 46; Kylian Mbappé, octavo con 25; Vinícius Junior, noveno con 21; Virgil van Dijk, décimo con 19; Bernardo Silva, undécimo con siete; Filip Kostic, duodécimo también con siete; Lorenzo Pellegrini, decimotercero con cinco; Trent Alexander-Arnold, decimocuarto con dos; y Fabinho, decimoquinto con uno. «Los jugadores en Europa, independientemente de su nacionalidad, fueron votados en función de sus actuaciones a lo largo de toda la temporada en todas las competiciones, tanto nacionales como internacionales, tanto a nivel de clubes como de selecciones», explicó la UEFA. El proceso de selección incluye un jurado compuesto «por los clubes que participaron en la fase de grupos de la Liga de Campeones, la Liga Europa y La Liga Conferencia en 2021-22 y por »un grupo de periodistas seleccionados por la European Sports Media«. »Los miembros del jurado eligieron a sus tres mejores jugadores, el primero recibió cinco puntos, el segundo tres y el tercero uno. A los entrenadores no se les permitió votar por jugadores de su propio equipo", expone el organismo sobre el recorrido hasta la elección del ganador.

Mejor jugadora

Putellas, campeona de Liga y Copa con el Barcelona y finalista de la pasada edición de la Liga de Campeones (el cuadro azulgrana perdió la final 1-3 frente al Olympique Lyon) reeditó un título que ya ganó la temporada pasada. La jugadora del club azulgrana firmó el curso más prolífico de su carrera después de marcar 34 goles y dar 19 asistencias en todas las competiciones oficiales. Con esos números, Putellas fue la máxima goleadora de la Liga de Campeones y de la Copa de la Reina (11 y 4 tantos, respectivamente) y se convirtió en la segunda mejor anotadora en Liga (18 tantos) por detrás de su compañera Asisat Oshoala y de Geysa Ferreira (Madrid C.F.F), que celebraron 20 dianas cada una. Pese a perder la final de la Liga de Campeones, en la que marcó el único gol de su equipo, fue elegida la mejor jugadora del torneo. Después, no pudo participar en la Eurocopa por culpa de una lesión en el ligamento anterior cruzado de su rodilla izquierda que le impidió intentar alargar su palmarés en una campaña casi perfecta para la actual Balón de Oro, única española junto a Luis Suárez Miramontes (1960) que posee ese galardón. Después de recibir el galardón, Putellas se mostró muy satisfecha y declaró estar «contenta» por haber logrado por segundo año consecutivo el premio a la mejor jugadora del año de la UEFA.

«Por desgracia no puedo hacer lo que más me gusta y es una motivación estar aquí. El año que viene, quizá sea complicado y estoy deseando jugar y entrenar para ejercer mi profesión, que es lo que más me gusta», declaró. Además, dijo que su momento más especial de la temporada fue cuando disputó dos partidos en el Camp Nou con el estadio lleno y con récord mundial de asistencia de público a un encuentro de fútbol femenino. «Agradezco al club conseguir un sueño, que es jugar en el Camp Nou lleno. Y aprovecho a todas mis compañeras, cuerpo técnico y trabajadores del club y la selección que me ayudan a seguir creciendo día a día. Por eso recojo este premio. Mi papel, no hago otra cosa que es hacer lo mejor que sé, jugar al fútbol, intentar hacer que la gente se emocione y estoy deseando volver a jugar», finalizó.