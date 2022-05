Asensio, entre la renovación y Manchester

Con su tercera Champions League bajo el brazo y el retorno a la selección nacional de Luis Enrique para la Liga de las Naciones, el nombre de Marco Asensio vuelve a monopolizar tertulias y titulares por la incertidumbre que rodea su futuro. Desde que el mallorquín firmó por el superagente Jorge Mendes hace algunas semanas tras finalizar su relación con Horacio Gaggioli, el que había sido el manager de toda su vida, las especulaciones en torno a su futuro se han multiplicado. Según algunas informaciones, el Real Madrid le habría propuesto extender su contrato, que finaliza en 2023, pero no le mejoraría la ficha, que oscila en torno a los 7 millones de euros brutos por temporada.

Todo un sueño que se vuelve a hacer realidad. ¡Y ya van 3!👊🏽😁#MAW11 🏆🏆🏆 #UCL pic.twitter.com/4370neh5uI — Marco Asensio (@marcoasensio10) May 29, 2022

Tanto el club blanco como el jugador se encuentran ante un verano clave para su continuidad. Consciente de que es un jugador con cartel (ha firmado la mejor temporada goleadora, 13 goles, de su carrera a pesar de no ser indiscutible) el club blanco tiene dos opciones: renovación o venta. No quieren que Asensio se marche gratis en 2023 y es por ello que se espera la llamada de Jorge Mendes a los dirigentes del club para plantear el futuro del internacional. El Madrid no está dispuesto a malvender al jugador y se hablar de unos 50 ‘kilos’ como el precio de salida para su traspaso, en caso de que finalmente no prorrogue su contrato.

La prioridad es escuchar al Real Madrid. Pero el mallorquín necesita jugar más y sentirse importante. Un líder. En los últimos días han vinculado su nombre al Manchester United, que siempre ha mostrado interés por él y que en su momento ya puso sobre la mesa una oferta de 60 millones de euros que el club blanco rechazó por la negativa de Zinedine Zidane. Ahora, los de Old Trafford quieren acometer una profunda renovación y el mallorquín es uno de sus sueños. El nuevo entrenador, el holandés Erik ten Hag, ya ha solicitado varios refuerzos de órdago para dotar a los ‘reds’ de un nuevo estilo. Pero no es el United el único que está atento a Asensio. Liverpool, Arsenal y el Milán, al que se le ha vinculado de forma intensa en los últimos días, también han surgido como posibles destinos de Asensio, que a sus 26 años y con 14 títulos en sus vitrinas, todavía tiene mucho fútbol en sus botas.