El Barcelona despidió una temporada para olvidar con una victoria (2-3) ante el A-League All Stars, en el Accor Stadium de Sídney, escenario del primer encuentro que el conjunto azulgrana disputaba en Australia en sus 123 años de historia. El combinado de estrellas de la débil Liga australiana plantó cara al Barça y contribuyó al espectáculo que ofrecieron ambas escuadras: un partido entretenido y repleto de ocasiones de gol en medio de un ambiente festivo con más de 70.000 espectadores en las gradas. Los goles del conjunto azulgranas los marcaron dos futbolistas que probablemente no estarán la próxima temporada, Ousmane Dembélé y Adama Traoré, y otro sobre el que debe cimentarse la reconstrucción del equipo, Ansu Fati.

El joven Balde, titular hoy en la posición de lateral izquierdo, tuvo la primera a los 7 minutos, pero Kurto salvó el primer tanto visitante. A partir de ahí, se sucedieron las ocasiones del cuadro catalán. Araujo, que se animaba a subir al ataque a la menor ocasión, cabeceó desviado un centro de Gavi, y remató otro de Alves que Kurto devió a córner. Y Dembélé, después de intentarlo en un par de disparos que no encontraron la portería local, haría el 0-1 a la contra, con un zurdazo seco y cruzado a la cepa del poste izquierdo de Kurto tras recibir una asistencia de Gavi. Antes del tanto del francés, el A-League All Stars, dirigido por una leyenda del Manchester United como Dwight Yorke, tuvo su única ocasión en toda la primera mitad en una buena acción de O'Shea, que quebraba a Araujo con un cambio de ritmo y ponía por primer vez a prueba a Ter Stegen. El partido se marchaba al entreacto con el Barça dominando a placer, pero el guión del choque cambiaría al inicio de la reanudación, cuando el A-League All Stars le dio la vuelta al marcador en los primeros siete minutos.

En la primera jugada de la segunda parte, O'Shea ganaba la espalda de la defensa azulgrana y ponía a prueba al meta Arnau Tenas, que acaba de sustituir a Ter Stegen. El canterano sacaba el disparo con el pie, pero Piscopo se adelantaba a Araujo y al propio Tenas para recoger el rechace y remachar en la línea de gol. Seis minutos después, los australianos hacían el 2-1 en una rápida transición que empezó Cummings, pasó por Piscopo y acabó con Adama Traoré -el del combinado 'aussie', no el del Barça- rematando solo al fondo de la red ante la pasividad en el repligue de la zaga visitante. Gavi se rebelaba intentado poner a prueba al recién ingresado Redmayne, pero sus dos intentos casi consecutivos no veían puerta.

Sin embargo, era Kuol el que estaba a punto de hacer el tercero para los locales, en una espectacular jugada personal en la que fue sorteando a rivales, pero su disparo, sobre la salida de Arnau Tenas se marchaba rozando el palo. A esas alturas del partido, el choque ya estaba totalmente roto, y Redmayne respondía a un cabezazo de Araujo antes de fallar en un disparo seco del azulgrana Adama Traoré, que empataba el partido en el 72. La entrada de Ansu Fati en el minuto siguiente fue definitiva. El primer balón que tocó fue una ocasión de gol; en el segundo, hizo el 2-3, con un definición de puro '9' dentro del área. Fati tuvo el cuarto en la recta final, pero la última ocasión del partido fue de nuevo para Kuol. Su doble remate, que hubiera significado el 3-3 definitivo, primero se fue al palo y luego se encontró con Arnau Tenas.

2 - A-League All Stars: Kurto (Redmayne, min.46); Grant (popovic, min.85), Rodwell (Kuol, min.55), Mariappa (Ninkovi, min.55), Davison (Adama Traoré, min.29); Cáceres (Boumal, min.78), Rowles, Piscopo (Irankunda, min.64); O'Shea (Timmins, min.78), Penha (Neville, min.55) y Cummings (Isaías, min.55).

3 - Barcelona: Ter Stegen (Arnau Tenas, min.46); Dani Alves, Araujo, Umtiti (Mika Mármol, min.73), Balde (Jordi Alba, min.62); Sergio Busquets (Jandro Orellana, min.79), Álvaro Sanz (Aranda, min.62), Gavi (Frenkie de Jong, min.73), Adama Traoré (Ansu Fati, min.73), Luuk de Jong (Abaumeyang, min.62) y Dembélé.

Goles: 0-1: Dembélé, min.34. 1-1: Piscopo, min.47. 2-1: Adama Traoré, min.52. 2-2: Adama Traoré, min.72. 2-3: Ansu Fati, min.77.

Árbitro: Alex King (AUS). Sin amonestados.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el Accor Stadium de Sídney ante 70.174 espectadores.