El Granada empata, tras fallar un penalti, y se va a Segunda

El Granada certificó este domingo su descenso a Segunda División al empatar en el Nuevo Los Cármenes (0-0) ante el Espanyol y verse perjudicado por las victorias en sus respectivos partidos del Cádiz y del Mallorca. Tuvo la salvación el Granada en los últimos minutos con un penalti desperdiciado por Jorge Molina y un tiro del colombiano Carlos Bacca que llegó a tocar en el poste, pero no pudo marcar ante un Espanyol muy serio y consumó su descenso.

Un penalti que vale una salvación... y que falla Jorge Molina. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/hdF3kMdV7d — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 22, 2022

El Granada empezó fuerte el partido y en los primeros minutos dispuso de dos buenas opciones para marcar, con el colombiano Luis Suárez que no llegó por milímetros a rematar en boca de gol y, casi a continuación, con un paradón de Diego López ante Antonio Puertas. El Espanyol, siempre dispuesto a salir desde atrás con acciones trenzadas y al que no se le notó que no se jugaba nada, pasó a dominar el choque con el paso de los minutos, más aún tras la lesión del medio local Luis Milla. El portugués Luis Maximiano tuvo que intervenir con acierto ante un chut en buena posición para marcar de Adrián Embarba y, poco antes del descanso, tuvo que volver a actuar, esta vez frente a Sergi Darder.

El Granada volvió a apretar en los minutos previos al descanso, con Diego López vestido de nuevo de salvador de los suyos con un paradón ante Jorge Molina. El propio Jorge Molina dispuso de la primera ocasión del segundo acto, que empezó con los locales tratando de dar un paso adelante, pero con el Espanyol pasando de nuevo a controlar el choque. Lo buscaron los visitantes a balón parado con un cabezazo en un córner de Sergi Gómez a las manos de Maximiano, aprovechando los nervios y la tensión de un Granada cada vez más tenso e impaciente. La entrada del albanés Myrto Uzuni mejoró al Granada, aunque el Espanyol volvió a tener el 0-1 en un contragolpe que acabó con parado de Maximiano ante Nico Melamed y, poco después, en un remate fuera de Embarba. Cuando más atascado parecía el Granada pitó el colegiado Hernández Hernández penalti, a instancias del VAR, por mano en el área del uruguayo Leandro Cabrera, pena máxima que mandó fuera en el minuto 72 Jorge Molina.

El Granada, conocedor de que las victorias momentáneas de Mallorca y Cádiz lo mandaban a Segunda, trató de irse arriba con todo pese a estar el equipo bastante mermado en lo físico. Antonio Puertas disparó flojo ante Diego López y, ya en el añadido, Joaquín Marín 'Quini' no encontró portería con un tiro lejano y Diego López atrapó el cabezazo flojo de Jorge Molina. La última ocasión fue del colombiano Carlos Bacca, pero su buena jugada individual acabó con el balón rechazado por el poste tras tocar en un rival.

0 - Granada: Maximiano; Quini, Víctor Díaz, Domingos Duarte, Escudero; Petrovic (Gonalons, m.84), Luis Milla (Yan Eteki, m.32) (Germán, m.84); Antonio Puertas, Álex Collado (Bacca, m.84), Luis Suárez (Uzuni, m.61); y Jorge Molina.

0 - Espanyol: Diego López (Calero, m.88); Aleix Vidal, Sergi Gómez, David López, Cabrera; Yangel Herrera, Darder; Vilhena (Didac, m.88), Embarba (Melendo, m.73), Nico Melamed (Wu Lei, m.73); y Puado (Koleosho, m.90).

Árbitro: Hernández Hernández (C. Canario). Mostró cartulina amarilla al local Escudero (m.88).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 38 de LaLiga Santander disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 19.333 espectadores. Lleno.