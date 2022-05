El futbolista del Blackpool Jake Daniels desvela su homosexualidad

El futbolista inglés del Blackpool FC Jake Daniels ha tomado la decisión de hacer pública su homosexualidad después de pasarse «toda la vida escondiendo» su «verdadero yo», y espera que su anuncio pueda ayudar a otras personas a no mentir para «encajar». «Fuera del campo, he estado escondiendo mi verdadero yo y quién soy realmente. He sabido toda mi vida que soy gay y ahora siento que estoy listo para decirlo y ser yo mismo», afirmó en un comunicado publicado en la web del equipo de la Championship, la segunda división inglesa.

En este sentido, el joven delantero de 17 años reconoció que se ha visto obligado a mentir sobre su orientación sexual para «encajar». «He odiado mentir toda mi vida y sentir la necesidad de cambiar para encajar. Quiero ser un modelo a seguir al hacer esto», manifestó. «Hay personas en la misma situación que yo que pueden no sentirse cómodas revelando su sexualidad. Solo quiero decirles que no tienes que cambiar quién eres, o cómo deberías ser, solo para encajar. Ser tú y ser feliz es lo más importante», añadió. Daniels, que debutó este curso con el primer equipo, aseguró que da «un paso hacia lo desconocido» siendo uno de los primeros futbolistas de Inglaterra en revelar mi homosexualidad. «Josh Cavallo, Matt Morton y deportistas de otros deportes, como Tom Daley, me han inspirado para tener el coraje y la determinación para hacer el cambio», expresó. Además, agradeció el apoyo de su familia, su club, su agente y sus compañeros del equipo juvenil. «Mis compañeros de equipo en el Blackpool aceptaron la noticia y apoyaron mi decisión de abrirme y contarle esto a la gente», explicó. A message from Jake Daniels. https://t.co/R2wEsniXKV pic.twitter.com/dcznYKtSaD — Blackpool FC (@BlackpoolFC) May 16, 2022 Por su parte, el Blackpool Football Club se mostró «increíblemente orgulloso» de que Daniels pueda «expresarse tanto dentro como fuera del terreno de juego». «Es fundamental que todos promuevan un entorno en el que las personas se sientan cómodas siendo ellas mismas y que el fútbol lidere la eliminación de cualquier forma de discriminación y prejuicio», deseó.