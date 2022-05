El Alavés acompaña al Levante a Segunda División

El Deportivo Alavés, con su derrota en el Ciutat de València (3-1), acompañará al Levante a Segunda División tras un partido en el que se adelantó en el marcador al final de la una primera mitad nivelada, pero en el que se hundió en la segunda. El gol de Joselu hizo soñar al equipo vasco, pero el empate de Duarte al comienzo de la segunda mitad cambió el signo del partido con un equipo local más incisivo y superior. El Levante fue mejor tras la igualada y cuando el rival se abrió, encontró espacios al contragolpe para ofrecer un triunfo a su afición en su despedida en casa de Primera y provocara el descenso del conjunto vasco con goles de Roger y, ya en la prolongación, de Morales cuando los alavesistas estaban volcados en ataque.

El partido no tuvo intensidad en su fase inicial a pesar de la diferencia entre lo que unos y otros se jugaban. Los locales salían con el balón controlado desde atrás, pero más allá de la línea medular las ideas se agotaban. El Alavés, su parte, no imprimió un ritmo fuerte al juego, aunque presionó arriba y cuando el balón llegaba a su retaguardia era despejado sin apenas pasar por la creación del centro del campo. No había gran diferencia entre el juego de ambos equipos y tampoco acciones de peligro hasta que en un envío largo al área, Joselu estuvo más listo que Vezo, le ganó la posición y batió por bajo la meta del juvenil Primo, que debutaba con el Levante por las ausencias por indisposición de Aitor Fernández y Dani Cárdenas.

Tras el gol, el encuentro llegó a su ecuador sin más novedad que un cabezazo de Jason que Primo envió a córner tras 45 minutos sin más historia que el gol del delantero centro del equipo vitoriano. Un magnífico testarazo de Duarte a la salida de un córner lanzado por Morales devolvió las tablas al marcador al comienzo de la segunda mitad, lo que situó en descenso al conjunto vasco, al que no le quedaba otra que dar un paso adelante.

No reaccionó el Alavés, mientras que el Levante creció en confianza tras el tanto y fue capaz de jugar cerca de la meta de Pacheco con mejores prestaciones que en la primera mitad y, sobre todo, más llegada a puerta ante un rival que atravesaba su peor momento del partido. Una falta que Lejeune envió a la cruceta (m.72) fue el primer signo de peligro del Alavés en la segunda mitad, cuando ya el equipo de Julio Velázquez empezaba descuidar la defensa por la necesidad imperiosa que tenía de llevarse los tres puntos del Ciutat de València.

Fruto de una contra llegó el 2-1 tras un rechace de Pacheco que aprovechó Roger Martí a un cuarto de hora del final del encuentro. Al final, el Alavés buscó el gol con balones largos, peor no creó peligro y dio opción al Levante a generarlo a la contra con varias opciones para ampliar el marcador. Hasta que Morales hizo el 3-1 en el 95.

Levante: Primo, Son, Vezo, Duarte, Saracchi (Coke, m.76), Cantero (Pepelu, m.65), Malsa (Dani Gómez, m.65), Campaña, Bardhi (Miramón, m.79), Morales y Roger (Soldado, m.76)

Alavés: Pacheco, Ximo Navarro, Laguardia (Tenaglia, m.81), Lejeune, Rubén Duarte (Tenas, m.81), Pere Pons (Manu Vallejo, m.70), Escalante, Miguel (Manu García, m.57), Jason (Edagr, m.57), Luis Rioja y Joselu.

Goles: 0-1, m.37: Joselu. 1-1, m.53: Duarte. 2-1, m.75: Roger. 3-1, m.95: Morales. Árbitro: Cuadra Fernández (comité balear). Amonestó por el Levante a Campaña (m.17), Morales (m.29), Saracchi (m.36), Malsa (m.58) y Soldado (m.86) y por el Alavés a Pere Pons (m.38), Miguel (m.54), Edgar (m.71), Tenas (m.89) y Lejeune (m.94)

Incidencias: partido de la jornada 37 de la Liga Santander disputado en el Ciutat de València.