El Sporting prescinde de Pep Lluís Martí

El Sporting de Gijón ha despedido a Pep Lluís Martí, que deja de ser entrenador del primer equipo rojiblanco. Aberlardo será su sustituto en la cruzada de conseguir la permanencia en Segunda División. El club asturiano ha comunicado durante la tarde la decisión que se venía ya rumoreando desde hacía más de 48 horas. «El Real Sporting ha comunicado esta tarde a José Luis Martí que deja de ser el entrenador del primer equipo. El Club adopta esta decisión ante la compleja situación deportiva a falta de cuatro jornadas para el final de LaLiga SmartBank. El Sporting agradece a Martí y su cuerpo técnico el esfuerzo realizado para revertir la dinámica del primer conjunto rojiblanco».

Martí ha dirigido diez partidos al Sporting con el resumen de 1 victoria, 3 empates y 6 derrotas, es decir, 6 puntos de 30. Cuando llegó el equipo rojiblanco se encontraba a 9 puntos del descenso y ahora está a 4 lo que ha hecho sonar todas las alarmas. También cuando él llegó al Molinón, el equipo estaba a 7 puntos del playoff y ahora está a 22.

Estos números han motivado la reacción de la entidad asturiana, que ante la posibilidad real de descenso ha decidido dar un nuevo giro a la situación. Este es el cuarto club que, tras confiar en el técnico mallorquín, termina desdituyéndole. Ya le ocurrió en el Tenerife, Girona, Leganés y ahora en el Sporting.

El único equipo que no le destituyó fue el Deportivo, que eso sí, no confió en él cuando no concretó el ascenso a Primera División en la ronda de playoff que le enfrentó al que fue durante muchos años su equipo en la época de jugador, el Real Mallorca.