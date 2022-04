Luuk de Jong prolonga el impulso del Barcelona

Un gol en la prolongación del neerlandés Luuk de Jong permitió al Barcelona sobreponerse a los tres primeros penaltis le señalan esta temporada y, con un angustioso 2-3 contra el Levante, prolongó a siete su racha de victorias consecutivas que le mantienen en la segunda plaza, empatado con el Sevilla y a doce puntos del Real Madrid con un partido menos jugado. El delantero 'oranje' volvió a ser providencial para el conjunto azulgrana. Cuenta poco, lo justo. Pero de nuevo saltó al campo y fue definitivo, como ya lo había sido en un buen puñado de encuentros en los que fue también salvador. El conjunto valenciano, necesitado de los puntos para incrementar sus opciones de salvación, fue valiente y tuvo a los azulgranas en su mano con las dos penas máximas que decretaron a su favor en el espacio de cuatro minutos.

La primera, por falta del brasileño Dani Alves a Son, la aprovechó el 'Comandante' Morales (m.52) y la segunda, por mano de Eric García, la desperdició Roger Martí (m.54). La parada de Ter Stegen dio una vida extra al cuadro de Xavi Hernández. El efecto del fallo de Roger, del acierto del germano y de la salida de Pedri González y Gavi fue inmediato. El Barcelona remontó inmediatamente. Empató de cabeza el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang a centro del francés Ousmane Dembele (m.59) y Pedri aprovechó una magnífica acción de Gavi (m.63) para sellar el cambio de signo en el partido. Aún así le quedaba sufrimiento al conjunto de Xavi Hernández. La tercera pena máxima, del galo Clement Lenglet a Dani Gómez, la materializó Gonzalo Melero (m.83). Pero le quedaba al Barcelona una bala en la recámara. Compareció Luuk de Jong por Aubameyang.

No jugaba desde finales de febrero en LaLiga. Otra vez el neerlandés salvó a su equipo al rematar de cabeza un centro de Jordi Alba y le dio un triunfo fundamental para seguir teniendo opciones en un campo en el que no había conseguido vencer en sus dos anteriores visitas. La Real Sociedad, con diez de los últimos doce puntos, vuelve a meterse de lleno en la pugna por entrar en la Champions. La victoria en el Martínez Valero ante el Elche (1-2) le instala a tan solo tres del Atlético de Madrid y a dos del Betis. Tuvo que remontar el conjunto de Imanol Alguacil el tanto inicial del argentino Guido Carrillo. Y lo hizo después de que el colegiado anulase el lanzamiento de un penalti del sueco Alexander Isak a los 19 minutos por ejecutarlo con una 'paradinha' cuando ya había terminado la carrera y cambió el tiro en el último instante. Dos centros de David Silva, rematados de cabeza por el noruego Alexander Sorloth (m.31) y por el francés Robin Le Normand (m.39), resarcieron al cuadro donostiarra, que supo mantener su ventaja sin grandes apuros y con ello afianzó su puesto en Europa y se acercó a los puestos de privilegio que cierra el Atlético, el gran damnificado de esta jornada por su derrota en Mallorca. Para el Elche supuso su tercera derrota consecutiva. No logra el conjunto de Francisco Rodríguez respirar con tranquilidad. Tiene a cuatro puntos al descenso que marca el Cádiz y que cierra el colista Alavés, que perdió por cuarta jornada seguida, esta vez en El Sadar ante Osasuna (1-0) en el debut de Julio Velázquez, sustituto de José Luis Mendilibar.

La situación es desesperada para el conjunto vitoriano. La salvación está a siete puntos. Aún así, Velázquez, aseveró que no tiene "ninguna duda" de que se puede conseguir la permanencia, pero para ello debe dar un giro absoluto en su juego y los resultados. Su capitán, Fernando Pacheco, ejerció de salvador al detener un penalti a Rubén García en la primera parte. El acicate moral de su parada no mejoró el panorama para el Alavés, que acabó cediendo en la prolongación tras un error de Ximo Navarro que acabó aprovechando el croata Ante Budimir para sellar el tercer triunfo seguido en casa del cuadro osasunista, instalado en la tranquilidad de la mitad de la tabla sin peligro alguno. También respira con calma el Espanyol al amparo del RCDE Stadium. Su buen rendimiento en su feudo está siendo clave para encarar sin apuros la parte final de la temporada.

Su víctima este domingo fue el Celta, que está completando una campaña bastante irregular. El equipo del argentino Eduardo 'Chacho' Coudet, por momentos aspirante a Europa, está lejos de justificar sus pretensiones. El chino Wu Lei, a un minuto del final, se reencontró con el gol en LaLiga Santander. No marcaba en la máxima categoría del fútbol español desde junio de 2020. El Espanyol festejó una permanencia virtual y el Celta lamentó su cuarto partido seguido sin ganar y su más que discreta andadura por la liga.