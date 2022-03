Portugal impone su talento ante Turquía

Portugal, con más talento que juego, se impuso (2-1) este jueves al combinado de Turquía en la semifinal de la repesca europea para el Mundial de Qatar, por lo que jugará la final el próximo 29 de marzo en Oporto. Lo que parecía un partido encarrilado al descanso con 2-0 a favor de los lusos tras los goles de Otávio y Jota, se le complicó a Portugal con el 2-1 en el 64. Incluso, en el 83 el delantero del Lille, Yilmaz, pudo empatar la eliminatoria si no hubiera fallado un penalti. El encuentro lo resolvió Matheus Nunes en el 93, tras marcar el definitivo 3-1. Lo mejor de Portugal, Diogo Jota y Otávio, mientras que Cristiano Ronaldo estuvo muy desdibujado y "fallón". En los primeros quince minutos, Portugal fue un auténtico ciclón y dispuso de varias ocasiones para perforar la portería turca. Fue en el minuto 14 cuando los lusos abrieron el marcador gracias a una jugada entre Cristiano y Diogo Jota que acabó rematando desde el borde del área Bernardo Silva.

El balón se estrelló en la base del poste y el extremo brasileño nacionalizado portugués Otávio aprovechó el rechace y anotó el primer gol de la contienda. Sin embargo, Portugal se relajó tras el primer cuarto de hora y los turcos cogieron oxígeno, se estiraron y llegaron las primeras ocasiones. En el minuto 20, fallo de Danilo Pereira -hoy de central por las ausencias de Rúben Dias y Pepe- que acabó con un disparo flojo al centro del arco que recogió el guardameta portista Diogo Costa, hoy titular tras quedarse en el banquillo Rui Patrício. Dos minutos más tarde, nueva llegada de Turquía, centro por la derecha y el remate de cabeza dentro del área pequeña del medio del Galatasaray Kutlu se fue rozando la base del poste. Y en el 26 seguían los apuros para "las quinas", nuevo fallo defensivo, ahora de Dalot, que acabó con un disparo desde el borde del área del jugador del Feyenoord Orkun Kokcu que se marchó lejos del alcance del cancerbero portugués. Turquía vivía más de la poca ambición lusa que de su propio fútbol y a cuatro minutos para el descanso, excelente jugada por la derecha de Portugal con un centro medio de Otávio para que el extremo del Liverpool Diogo Jota anotara el 2-0 tras un sensacional cabezazo.

Al descanso, Portugal tenía encarrilada la semifinal bajo el delirio del público luso que abarrotaba el Estadio do Dragao. En la segunda mitad, mismo guión, dominio de Portugal y la primera llegó en el 47 con un disparo el "10" luso, Bernardo Silva, que le pegó de rosca a la base del poste, pero el guardameta del Trabzonspor, Cakir, protagonizó una excelente intervención. Sin embargo, cuando todo parecía controlado por los portugueses, llegó una excelente combinación al borde del área entre el extremo del Marsella (cedido por el Roma) Under y el delantero del Lille Yilmaz, que anotó el 2-1 en el 64. En los minutos siguientes Turquía apretó tras la inercia del tanto y con Portugal algo más conservador. Yilmaz se convirtió en el peligro para la zaga portuguesa e, incluso, en el 68 los turcos pidieron penalti tras un contacto en el área con Danilo, aunque el delantero se había dejado caer. A falta de 20 minutos, Fernando Santos daba entrada al colchonero Joao Félix para sustituir al jugador más ofensivo de Portugal, Diogo Jota. Cuatro minutos antes, el técnico alemán Stefan Kuntz dio entrada al delantero del Getafe y segundo máximo anotador (14 goles) de la Liga española, Enes Unal, que sustituyó a Akturkoglu. En el 74, una muy clara para Portugal. Guerreiro centró por la izquierda para que Otávio rematara de placer en el área pequeña, aunque el esférico se fue lejos de la portería. El momento clave del encuentro, el minuto 80, cuando José Fonte cometió penalti sobre Enes Unal, que, en un principio no se pitó, aunque el colegiado marcó la pena máxima tras revisar la jugada.

Lanzó en el 83 Yilmaz, bajo palos Diogo Jota, y el esférico se fue a las nubes. Respiraba la afición lusa en Oporto y, especialmente, José Fonte al ver como su compañero del Lille fallaba el disparo. Ya en el descuento, Ronaldo, de forma incomprensible, falló una ocasión en el área pequeña cuando sólo tenía que empujarla. Y cuando quedaba un minuto para el final, el "sportinguista" Matheus Nunes resolvía el encuentro, se quedaba solo ante el guardameta turco y definió cruzado al fondo de la red. Incluso, en el 95 la tuvo Cristiano, pero su remate, con el portero batido, se fue al larguero. Tras cinco minutos de descuento, pitido final y Portugal clasificada para la final de la repesca, que se jugará el 29 de marzo en el mismo Estadio do Dragao.

Ficha del partido:

3 - Portugal: Diogo Costa, Jose Fonte, Raphael Guerreiro (Nuno Mendes, min. 88), Danilo Pereira, Diogo Dalot, Otávio (Rafael Leao, min. 88), Joao Moutinho (Matheus Nunes, min. 88), Bernardo Silva, Bruno Fernandes (William Carvalho, min. 80), Cristiano Ronaldo, Diogo Jota (Joao Félix, min. 70).

1 - Turquía: Ugurcan Cakir, Caglar Soyuncu, Ozan Kabak, Merih Demiral, Muhammed Kerem Akturkoglu (Enes Unal, min. 66), Berkan Kutlu (Dursun, min. 90), Mehmet Zeki Çelik (Yazici, min. 80), Orkun Kökcü (Tokoz, min. 80), Hakan Calhanoglu, Burak Yilmaz, Cengiz Under.

Goles: 1-0 min. 14: Otávio; 2-0, min. 41: Diogo Jota; 2-1 min, 64: Yilmaz; 3-1 min. 93: Matheus Nunes.

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania). Amonestó a Diogo Jota, Otávio y João Moutinho por Portugal y a los turcos Zeki Çelik, Calhanoglu y Demiral.

Incidencias: Semifinal de la repesca del grupo de Europa para la clasificación del Mundial de Qatar 2022, disputada en el Estadio do Dragao de Oporto.