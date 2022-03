Italia se queda fuera del Mundial por segunda vez consecutiva

La selección italiana de fútbol se perderá por segunda edición consecutiva el Mundial de fútbol, el de Qatar 2022, después de caer ante Macedonia del Norte (0-1) con un gol en el descuento de Trajkovski en un partido que los 'azzurri' dominaron desde el inicio pero en el que no supieron aprovechar sus ocasiones. Catástrofe en Italia. Pocos pensaban que Macedonia podría sorprender a la actual campeona de Europa, a la que se daba por segura en una final contra Portugal. Dominó el partido la 'Azurra', pero no bastó para evitar otra histórica eliminación en la que no pudieron con una selección que tiró dos veces entre los tres palos. Mandó Italia en el primer tiempo.

Sin complicaciones y con soltura, la línea defensiva encontró a la medular, que movió el balón de un lado a otro ante una Macedonia del Norte encerrada atrás, pero que dejó espacios para combinar y que tenía un plan de ataque claro: las contras rápidas. El lateral izquierdo italiano Emerson Palmieri tuvo en sus botas el primer aviso, cuando no se habían cumplido los primeros cinco minutos, sobre la portería que defendió el portero del Rayo Vallecano Stole Dimitrievsky, pero el disparo se marchó alto. El trío de centrocampistas formado por Barella, Jorginho y Verrati campó a sus anchas por el Estadio Renzo Barberi de Palermo (Italia, sur). Se buscaron continuamente para hacer bascular a la defensa rival y poder filtrar los balones a los Immbole, Insigne y Berardi, que llevaron el peligro en ataque. En este caso, fue Berardi el adalid de la ofensiva italiana, pero fue también el que desaprovechó la más clara del primer tiempo. El atacante, que milita en el Sassuolo, no anotó tras un regalo del guardameta macedonio en forma de un despeje fallido que dejó a Berardi en la frontal solo, con el portero fuera de sitio. Pero el golpeo le salió raso y sin potencia, lo que dio el tiempo suficiente a Dimitrievsky a recuperar su posición y mantener el empate. Immobile lo intentó en la siguiente jugada, en lo que fueron los mejores minutos de los locales, pero de nuevo chocó con el muro macedonio, que despejó a córner, a uno de los seis que tuvo Italia en la primera parte, de los 16 que botó en todo el partido. Italia dominaba y macedonia resistía. Macedonia gozó de dos ocasiones, y solo pudo finalizar una de ellas, en lo que fue el único tiro entre los tres palos del primer acto para los visitantes. El hoy central titular Mancini controló mal un balón en lo que fue el único tropiezo 'azzurro', pero Florenzi solventó el error de su compañero con un corte providencial al borde del área. Comenzó el segundo tiempo con el mismo guion. Berardi, en un gran estado de forma, lideraba el ataque, pero siempre aparecía Dimitrievsky. Verrati fue la llave de italia para encontrar el espacio en las jugadas. El mediocentro del PSG brilló en el partido, y filtró para Berardi que, en la frontal entre la maraña de macedonios, se giró con habilidad pero que golpeó arriba con su pierna mala. La conexión Verrati-Berardi fue surtiendo efecto y siendo más evidente, pero el gol se resistía. El jugador de Sassuolo solo pudo felicitar a su par cuando desvió su golpeo desde el área pequeña a pase de Verrati. Lo intentó Macedonia encomendándose a las genialidades de Bhardi, pero no fueron suficientes ante una Italia bien plantada en defensa. Se desesperaba el seleccionador italiano, Roberto Mancini, en el banquillo, viendo como pasaban los minutos y el gol no llegaba. La salida de Raspadori y Pellegrini, que gozó de una ocasión clara a falta de cinco minutos del final, le dieron aire fresco a Italia, que seguía dominando el partido. Los fantasmas del verano de 2018 empezaron a sobrevolar el estadio de Palermo. Se acercaba el final y el partido se iba a la prórroga. Los italianos fueron incapaces de perforar la portería de un conjunto macedonio, defendida por un gigante Dimitrievsky, que encontró recompensa en el descuento con un golazo desde fuera del área. Aleksandar Trajkovski desatascó el partido con un potente disparo desde fuera del área que entró muy ajustado por el palo derecho de Donnarumma, que poco pudo hacer. Macedonia celebró como nunca, Italia se volvió a hundir en su peor pesadilla mientras protestaban tímidamente una inexistente mano del goleador, conscientes del duro revés al que se estaban viendo sometidos. Faltaban todavía tres minutos y cerca estuvo el delantero del Cagliari Joao Pedro de poner la igualada. Pero no fue el día. El colegiado francés Clement Turpin pitó el final del partido y el de Italia en este 2022. La 'Azzurra' se queda fuera del Mundial de Qatar 2022. Ficha del partido: 0 - Italia: Donnarumma; Florenzi, Mancini (Chiellini, m. 89), Bastoni, Emerson; Barella (Tonali, m. 77), Verrati, Jorginho; Berardi (Joao Pedro, m. 89), Insigne (Raspadori, m. 63) e Immobile (Pellegrini, m. 77).

1 - Macedonia del Norte: Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Bardhi, Ademi (Ashkovski, m. 58), Nikolov (Spirovsky, m. 58), Churlinov; Trajkovski y Ristovski (Miovski, m. 71).

Gol: m. 92, Trajkovski.

Árbitro: Clement Turpin (FRA). Mostró cartulina amarilla a Spirovski (m. 79).

Incidencias: Partido correspondiente a la semifinal de la repesca para el Mundial de Qatar 2022 disputado en el Estadio Renzo Barbera de Palermo (Italia) ante cerca de 36.000 espectadores.