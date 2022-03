El Atlético de Madrid se juega su futuro en Europa ante al Manchester United

En la montaña rusa por la que se mueven el Atlético de Madrid y el Mánchester United, expresivamente imprevisibles en esta campaña, surge el duelo de este martes por una plaza en los cuartos de final de la Liga de Campeones en Old Trafford, sin términos medios, el todo o la nada para los dos equipos, encomendados a sus dos mejores futbolistas y más determinantes de la actualidad: Joao Félix contra Cristiano Ronaldo para deshacer el empate con el que llega la eliminatoria del choque de ida en el Metropolitano.

La disfunción defensiva que atemoriza a ambos conjuntos, tan insistente en este ejercicio en ambas estructuras, promueve a ambos jugadores como los actores principales en el 'Teatro de los Sueños', en una obra definitiva de la que habrá un ganador y un sonoro perdedor, tal y como es el recorrido de los dos clubes a lo largo de este curso, tan lejos de su dimensión, de sus expectativas y de la altura que pretendían cuando formaron sus plantillas en verano.

Ocho meses después, nada es lo que parecía ni en el Atlético ni el Manchester United, tan dependientes de las individualidades. Por más que el encuentro de ida reivindicó el plan colectivo del equipo rojiblanco, con una misión muy definida en cada línea que apagó de forma absoluta a su adversario durante una hora de partido, fue una excepción dentro de la reacción de los últimos cinco encuentros, alentada por Joao Félix más que ningún otro.

Motivado

Y contra Cristiano Ronaldo. El Manchester United va a golpes de corazón. Es un equipo que desprende la sensación de no tener un plan, de no confiar en la pizarra de su entrenador, pero al que su calidad individual rescata una y otra vez. El mejor ejemplo fue este sábado contra el Tottenham Hotspur. Otro partido dubitativo de los 'Diablos Rojos', cuyo único argumento fue tener a un animal como Cristiano Ronaldo. Otro encuentro salvado por el portugués, que hizo el segundo 'hat trick' de su vida con la camiseta del United.

A tres días de medirse al último equipo al que le hizo un 'triplete' en Europa, en aquel estruendoso fracaso del Atlético en Turín en 18-19, Cristiano se ha ganado, gracias a sus años en el Real Madrid, ser el ogro de los 'rojiblancos'. Les ganó en el año de la 'Décima' y de la 'Undécima' y les eliminó en la 2014-15 y en la 2016-17. Son la segunda víctima favorita de su carrera, con 25 dianas, solo tras el Sevilla, al que hizo 27 goles. Cristiano llega lanzado al tramo más importante de la temporada. En dos semanas se juega el pase a los cuartos de la Champions y la repesca para ir al Mundial. A sus 37 años, Cristiano quiere una última exhibición contra el Atlético.

Fijos

No se esperan más variaciones en el once de Simeone, con Oblak en la portería, con Marcos Llorente como carrilero derecho, con Savic y Reinildo Mandava como dos de los tres centrales y con la apuesta en ataque por Joao Félix y Griezmann, que han compartido terreno hasta ahora en 392 de los 1.890 minutos que podrían haberlo hecho, asociados en la alineación titular sólo en cuatro oportunidades de 21 posibles. La quinta será este martes. En situaciones dispares, Luis Suárez (suplente por quinto choque seguido) y Ángel Correa aguardarán en el banquillo de Old Trafford, donde el Atlético necesita reencontrarse para continuar adelante en la competición que lo obsesiona y lo desvela desde hace casi medio siglo.