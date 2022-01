Un gol de Frankie de Jong en el minuto 87 rescató al Barcelona en Vitoria ante un Alavés que le puso en muchas dificultades, en un partido que se abrió en la segunda mitad, en la que llegaron las ocasiones para ambos equipos. Con este triunfo el conjunto catalán se acercó a los puestos de Liga de Campeones, mientras que el Alavés se quedó en la zona de descenso. El holandés aprovechó una dejada de Ferrán Torres para batir a Fernando Pacheco y desequilibrar la balanza cuando parecía que el partido iba a acabar en empate. Comenzó el Barcelona cumpliendo el guión previsto. Llevó la voz cantante del partido y tuvo las primeras llegadas al área de un Alavés que estuvo bien plantado sin sufrir. Los de José Luis Mendilibar apretaron en varias salidas de los azulgranas en busca de réditos y los encontraron en una comprometida pérdida de balón de Sergi Busquets que corrigieron los de Xavi Hernández con un buen repliegue para evitar sustos. El primer aviso serio lo dio Luuk de Jong a los 13 minutos con una semivolea tras un pase de Pedri González que el holandés no pudo dirigir a portería.

Tomó riesgos el Barça ante la presión de un Alavés dinámico y con tensión, que eligió los momentos en los que apretaba a su rival y confiado en la destrucción del planteamiento de los azulgranas, que insistieron en el juego por las bandas. De hecho, ante los problemas que tuvieron sus hombres apostó por permutar a Abde y Ferrán Torres y el marroquí encontró algo más de profundidad que no tuvo por la izquierda. Fue media hora en la que el Barça llegó poco y el Alavés no pisó área y se limitó a esperar errores de su rival. Otra de las balas de los locales fueron las jugadas de estrategia, una faceta en la que la defensa azulgrana no se siente cómoda, pero salió airosa en las pocas ocasiones que hubo. La primera mitad se cerró con un cabalgada de Luis Rioja que cedió a Pere Pons en un contragolpe albiazul, pero éste no logró pegarle con potencia a un balón que salió centrado y atrapó Ter Stegen sin problemas. El Barça salió con más brío tras el descanso y se aproximó con más peligro a la meta loca que en los primeros 45 minutos, pero no logró rematar. Sí lo hizo Pere Pons en la respuesta del conjunto vitoriano, pero su disparo, de espaldas a portería, se paseó por delante de la meta barcelonista. El partido se abrió más y los dos equipos llegaron con facilidad hasta el área contraria, pero de nuevo fue el balón parado el que dio mejores resultados al Barça.

En el minuto 63 llegó la ocasión más clara en una jugada de estrategia que no pudo rematar a la red Luuk de Jong, en boca de gol, al encontrarse con un gran Fernando Pacheco, que evitó el primer tanto del partido. El Barcelona cambió el chip respecto al primer tiempo y afiló el colmillo en busca de la victoria con un juego más ofensivo, pero el Alavés no se amilanó y rondó el territorio de Ter Stegen, hasta el punto de pedir penalti al colegiado tras una caída de Tomás Pina en el minuto 74. Jason Remeseiro, muy activo durante todo el duelo por la banda derecha, encontró a Joselu Mato en una de sus internadas, pero el gallego no encontró puerta en un gran remate de cabeza, que se fue desviado cuando Mendizorroza cantaba el gol. Cuando parecía que el duelo iba a acabar en empate apareció Frenkie de Jong para rescatar tres puntos de oro para el Barcelona. El holandés solo tuvo que empujar una cesión de Ferrán Torres, que tiró un desmarque milimétrico dentro del área para recibir un pase de Jordi Alba y ceder el gol a su compañero. El Alavés tuvo la última en el tiempo añadido para igualar el choque en un saque de esquina, pero atrapó el esférico Ter Stegen, bien colocado.

- Ficha técnica:

0 - Alavés: Pacheco; Martín, Laguardia, Lejeune, Javi López; Jason, Pina (Moya, min.87), Escalante, Pons (Miguel, min.71), Rioja (Édgar, min.90); y Joselu. 1 - Barcelona: Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Sergio Busquet, Pedri (Lenglet, min.90), F. De Jong; Abde (Nico, min.71), Ferrán Torres y Luuk de Jong (Jutglá, min.84). Gol: 0-1, m.87: F. De Jong

Árbitro: Figueroa Vázquez (Comité Andaluz). Expulsó con tarjeta roja al técnico local Mendilibar (min.91).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima segunda jornada de la LaLiga Santander disputado en Mendizorroza ante 14.056 espectadores, según datos facilitados por el Alavés. El cuadro local cerró el conjunto de celebraciones de su centenario en una fecha en la que cumplió 101 años. El saque de honor fue a cargo de Andoni Pereda Ortiz de Guzmán e Iñaki Ruiz Pereda, hijo y nieto de 'La Paca', clásica aficionada del Deportivo Alavés.