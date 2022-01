Ya llegan los Reyes y para los amantes del fútbol les traen un regalazo en forma de jornada de Copa del Rey que asegura emociones fuertes. En la Isla la atención la centrarán los partidos que disputarán el Mallorca en Ipurua ante el Eibar (16:00 horas) y el Atlètic Baleares en el Estadi frente al Celta (20:00 horas), ambos encuentros televisados a través de Dzan. Los dos partidos se enmarcan en esa zona de dieciseisavos que todavía queda lejos de la final, pero que está muy cerca de los partidos importantes.

El ATB busca abrazar un nuevo triunfo, como ya sucedió ante el Getafe, y superar el techo histórico que tiene situado hace 59 años cuando cayó en esta ronda contra el Tenerife. Fue en 1962. Ya ha llovido. Además, para el equipo de Xavi Calm sería la oportunidad de volver a esperar que la suerte le permitiera enfrentarse a Barcelona o Real Madrid en el Estadi Balear, si los tres superan a sus rivales. Pero por el momento esto es un sueño porque la realidad a día de hoy indica que el rival es el Celta, un equipo con un gran historial en Primera y que quiere también seguir vivo en el torneo del KO. El conjunto vigués vendrá además con la lección aprendida consciente de que si no juega a su mejor nivel puede sucederle lo mismo que le sucedió al Getafe, que salió trasquilado y con cinco goles en contra. En ese partido al Atlètic le salió todo y al Getafe nada. La situación ahora estará más equilibrada, pero el ímpetu y motivación del once palmesano será igual o incluso mayor. A las ocho de la tarde se disputará este choque histórico entre un equipo de Primera RFEF y otro de Primera División.

Antes, a las cuatro de la tarde en el estadio de Ipurua, el Mallorca tratará de superar al Eibar de Segunda. El equipo vasco, con el exmallorquinista Juan Diego Molina ‘Stoichkov’ en sus filas, es una amenaza muy seria para el conjunto rojillo, que anda entre dudas, problemas de identidad y necesidad de reivindicarse con un partido bueno y sobre todo ganando.

Ambas eliminatorias tienen la emoción de ser a partido único y por lo tanto no hay margen de error. Es imprescindible tener las cosas claras para ceder terreno y mantenerse vivo al menos hasta el final del encuentro. En la anterior eliminatoria el Mallorca salió bien preparado y eliminó al Llanera por la vía rápida por cero goles a seis en lo que fue la victoria más holgada de su historia. El Eibar no pondrá las cosas tan fáciles. Los de Luis García llegan al choque tras caer ante Granada en el último partido del año y contra el Barcelona, en el primero de este 2022. El ATB por su parte hace tiempo que no juega, de hecho el último partido fue ante el Getafe ya que los casos de coronavirus impidieron poder disputar el último partido del año.

Este es el escenario con el que ambos conjuntos afrontan esta eliminatoria, una ronda llena de sueños y deseos porque ambos equipos quieren abrazar unos octavos de final que siempre dan lustre a la temporada. Es una tarde de Reyes magnífica, alejada de atascos y disfrutando de un tardeo de copas.