El Andratx ha firmado la mayor hazaña de su historia al tumbar (2-1) al Oviedo y asegurar su presencia en la próxima eliminatoria de la Copa del Rey. Los goles de Pau Pomar y Llabrés en la primera mitad han obrado la gesta que se ha encargado de completar el ejercicio de supervivencia de los hombres de José Contreras, que han sabido poner a buen recaudo su botín durante más de una hora pese al tanto de Jirka al filo del descanso que ha mantenido el duelo abierto. El frío no mermó el ambiente de fiesta de sa Plana, que completó el aforo de 1.200 espectadores para disfrutar de la visita de un histórico como el Oviedo, apoyado por medio centenar de seguidores carbayones afincados en la Isla que no quisieron perderse la oportunidad de apoyar a los suyos en una atmósfera de cordialidad. Mientras Ziganda optaba por dar minutos a los jugadores que no están disfrutando de tantos minutos en la liga, Contreras, sin los lesionados Toni Jou y Marcos Jiménez de la Espada, no se guardó prácticamente nnada dando continuidad al grueso del once que ha convertido al conjunto isleño en una de las revelaciones del curso en el grupo tercero de Segunda RFEF.

Andratx. No digan que los sueños no se cumplen. Sonó el canto del gallo... Histórico 🐓🔵🔶 pic.twitter.com/kO6u7kCkiE — Juan Carlos Taura (@JCTaura) December 1, 2021 Ambos contendientes han entrado en el partido conscientes de la importancia de no equivocarse, lo que ha propiciado un ritmo lento que el Oviedo ha aprovechado para adaptarse al campo. El Andratx, al que le interesaba un partido largo, ha templado sus nervios y ha respirado aliviado cuando Vicenç Sabater ha frustrado una internada de Joni Montiel a los 8 de juego en una fase inicial de dominino carbayón. Los de Contreras han comenzado a hacer su juego tras lanzar su primer aviso mediante un disparo de Diego y progresivamente ha conseguido que pasaran más cosas lejos de su portería. El paso al frente de los gallos ha obtenido su recompensa superado el ecuador del primer acto, cuando Pau Pomar ha mandado al fondo de la mallas en el segundo palo la prolongación en el primero a un saque de esquina. En plena euforia local la lesión en el hombro de Bueno ha amenazado con comprometer a los locales, que han aprovechado que los de Ziganda digerían el golpe para lanzar otro zarpazo. Llabrés ha aprovechado el rechace de Tomeu Nadal a un potente disparo de Bonet desde fuera del área para rubricar el 2-0 a la media hora desatando la locura en sa Plana, que disfrutaba de la sorpresa entre el orgullo y la incredulidad. Sin embargo, el objetivo de resistir hasta el descanso ha saltado por los aires en un gran balón a la espalda de la defensa que ha aprovechado Jirka para plantarse ante Vicenç Sabater y batirle por bajo en el minuto 38. De ahí hasta el Andratx ha contemporizado y el Oviedo no ha encontrdo grietas en el entramado defensivo de losl locales. En la reanudación, otra lesión, en este caso de Diego, ha obligado a Contreras a mover el banquillo en el minuto 49 y tampoco ha tardado Ziganda en recurrir a dos de sus hombres importantes para buscar un empate que los asturianos han reclamado en un balón comprometido que Vicenç Sabater ha salvado sobre la línea. El Andratx ha conseguido contener el empuje del cuadro carbayón, que no ha sido capaz de generar ocasiones claras pese al salto de calidad que ha representado en su juego la influencia de Pombo y Borja. El ejercicio de supervivencia de los gallos se ha intensificado a medida que avanzaba una segunda mitad cada vez con más interrupciones y menos juego tal como le interesaba a los locales, para los que el reloj apenas avanzaba. El Oviedo ha tenido el empate en el minuto 76 en un lanzamiento de falta de Pombo que Vicenç Sabater ha desbaratado con una gran estirada. Sólo a balón parado ha inquiestado el Oviedo, que no ha sabido ni podido doblegar la resistencia de un Andratx que quiere seguir haciendo historia. Andratx: Vicenç, Damià Ramos, Álvaro de Dios, Pau Pomar, Palmer, Bueno (Pep Vidal, m. 26), Bonet, Diego (Markus, m. 49), Llabrés (Fernando, m. 92), Carlos Sánchez y Vinicius. Oviedo: Tomeu Nadal, Arribas, Luismi, Sangalli (Borja, m. 58), Jirka, Joni Montiel (Pombo, m. 58), Bolaño (Jimi, m. 78), Matheus, Mossa (Pierre, m. 78), Lucas y Yayo (Obeng, m. 46). Goles: 1-0, Pau Pomar, min. 24; 2-0, Llabrés, min. 30; 2-1, Jirka, m. 38. Árbitro: Caparrós Hernández (Comité Valenciano). Ha amonestado al local Palmer. Noticias relacionadas Ángel rescata al Mallorca en la prórroga Más noticias relacionadas (1) Incidencias: Alrededor de 1.200 espectadores en sa Plana.