El delantero de la selección española Álvaro Morata reconoció «una emoción increíble» la victoria (1-0) ante Suecia este domingo para sacar el billete al Mundial de Catar 2022, lugar donde tenía que estar España a pesar de que desde hace tiempo «cualquier partido es difícil». «Una emoción increíble. Hemos trabajado mucho, hemos pasado malos momentos también. Es una gran noticia, y ahora cada vez que haya convocatorias, más nervios, más emoción. Es donde teníamos que estar, no hay que celebrar más de la cuenta pero cuando ganas el billete es una alegría extra», dijo en declaraciones a TVE.

El ariete de la Juventus fue el autor del gol que confirmó el pase español en La Cartuja, aunque a los de Luis Enrique les valía el empate, para tener unos minutos finales de celebración. «Desde hace un tiempo cualquier partido es difícil. Necesitaba clasificarnos y ganar, eso es lo que necesitamos todos. Somos un gran grupo. Nos lo merecemos. Cuando sufrimos todos juntos es muy difícil que perdamos», apuntó. «Alguna gran selección se quedará fuera, es difícil estar, ir a jugar a Grecia y sitios donde hemos ido, y hay que estar contentos», terminó Morata, recordando lo difícil de estar en un Mundial.

Posteriormente, el goleador compareció en rueda de prensa donde dejó claro que con su tanto no cerraba «ningún círculo» ni le servía para «callar dudas», pero que el «destino era justo» porque en La Cartuja, durante la EURO, pasó «muchos momentos difíciles». «Estoy contento por habernos clasificado para el Mundial porque España debe estar en todos los Mundiales», añadió. El madrileño sintió «una alegría tremenda» por su gol, donde tuvo una «celebración especial» para Miguel Ángel, un niño que le regaló la estrella que mostró a la grada y que lleva hospitalizado año y medio por una complicada enfermedad. «Llevo un 'mesecito' que no me encontraba mucho, así que seguro que viene bien para coger fuerzas», admitió.

«Yo lo doy todo por la selección y mi trabajo no se me puede decir que nunca lo he hecho. Estoy muy feliz y muy orgulloso porque parecía fácil ir al Mundial y hay que estar, y ahora hay que disfrutarlo porque no es fácil», agregó. Morata tuvo palabras para Luis Enrique que les ha dado «la posibilidad» de ver que no están «tan lejos» de las grandes selecciones. «Salimos reforzados de la EURO tras un comienzo difícil y aunque nadie se acuerda de quien llega a las semifinales, eso nos tiene que hacer fuertes para el futuro. Hay tiempo para preparar las cosas y creo que el futuro pinta bien porque cuando hacemos las cosas bien y trabajamos todos juntos es muy difícil ganarnos», sentenció.