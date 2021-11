'Miradas desde el barro' el relato de once entrenadores en su duro camino hacia la élite

Este próximo miércoles 17 de noviembre se presenta en el salón de actos del colegio San Francisco de Palma el libro titulado ‘Miradas desde el barro’, editado por Autografía y cuyo autor es Toni Sánchez, segundo entrenador del Platges de Calvià y que se estrena en su faceta de escritor. El autor, de 34 años, es profesor de primaria especialista en educación física en el colegio San Francisco y durante este último año ha llevado a cabo once entrevistas en profundidad con entrenadores de diferentes categorías y cuyo resultado ha sido esta obra imprescindible para todos los actuales técnicos, pero también para los que en un futuro quieren dedicarse al oficio de dirigir un equipo.

Muchos son los ex jugadores profesionales que terminan su carrera y se encuentran un escenario más favorable para poder seguir viviendo vinculados al fútbol profesional como entrenadores, directores deportivos u otros cargos que muchos de los que provienen de abajo no llegan o no llegarán nunca. Ese es el hilo conductor del libro que entra en profundidad en 11 historias personales de 11 técnicos que salieron del barro para convertirse en profesionales del fútbol en distintos cargos. «Siempre tuve el deseo de escribir un libro. Hace tres veranos viajé a Noruega para visitar a Toni Ordinas, que lleva ya bastantes temporadas en el Lillestrøm, y él me dijo una frase que me quedó grabada. Me manifestó que su sueño era despertar y pensar solo en fútbol y eso me motivó a escribir historias de personas que como él, que era director de colegio, salieron de abajo para cumplir el sueño de dedicarse al fútbol profesional», relata Antonio Sánchez.

A la historia de Antoni Ordinas se unen las de diez entrenadores más: Luis García Plaza, Carlos Vicens, Toni Amor, Aintzane Encinas, Borja Jiménez, Víctor Orta, Pep Sansó, Raúl Casany, Cedric Thyus y Juanito Cupín. El prólogo corre a cargo del periodista Áxel Torres, todo un especialista en fútbol internacional y un referente para el autor de este libro. La obra Toni Sánchez pone en valor a los entrenadores que han salido del barro y «han forjado su camino en el fútbol profesional». «Quería que fueran once, como una alineación de un equipo. Quería un entrenador de Primera, otro de Segunda, otro de Segunda B, que ahora es Primera RFEF. Lo que más me costó fue encontrar el técnico de la máxima categoría y hallé la colaboración de Luis García», relataba el autor.

El libro ha permitido a Sánchez, «volver a ilusionarse» con el fútbol. «Justo antes de que empezara la pandemia del coronavirus tenía una oferta para irme a China y trabajar en un proyecto para impartir la metodología de la Liga. Había decidido emprender esa aventura y al final el COVID lo paralizó todo. Publicar este libro me ha permitido reactivar esta ilusión. La docencia y la enseñanza me gustan mucho, pero mi sueño es vivir del fútbol», manifestaba el autor de ‘Miradas desde el barro’. Su experiencia en el Platges de Calvià con un entrenador de la talla de Carlos Martínez, todo un referente del fútbol balear, ha permitido a Toni Sánchez sumar experiencias y ampliar su visión de las cosas. Algo que también se plasma en el libro. «Carlos Martínez vive el fútbol como si fuera un profesional. A medida que subes etapas todo tu tiempo lo ocupa el fútbol en tu mente. Ahora yo también invierto el mínimo tiempo que tengo en lo que debo hacer para el equipo y estar cerca de Carlos me permite aprender mucho. Un día por ejemplo, al poco de llegar al Platges y ser mi primera experiencia en un vestuario de adultos -antes siempre había estado en categorías base- hubo un altercado que yo hubiera solucionado de una manera y Carlos lo solucionó de otra totalmente diferente y fue la que funcionó. La gestión de vestuario por ejemplo de un entrenador como él es clave».

Las entrevistas que nutren el libro las llevó a cabo el autor durante este último año y cada una duraba hora y media o tres horas. Posteriormente tras la charla el autor transcribía, redactaba y organizaba lo que había escuchado para plasmarlo en el capítulo correspondiente. Fue un trabajo laborioso que ha finalizado en un libro imprescindible para los amantes del fútbol y en especial para los técnicos. «Los entrenadores somos unos locos incomprendidos. En ocasiones antes de un partido el árbitro te pide ya las fichas y en tu cabeza todavía tienes rondando la idea de si has acertado o no con el once que has seleccionado. Cualquier decisión que se tome siempre es pensando en el bien del colectivo, aunque en algún caso el jugador no lo entienda o el padre de un futbolista no llegue a aceptarlo y ese es un mensaje claro, nadie toma decisiones para fastidiar a nadie», asegura Sánchez. «Miradas desde el barro» se pondrá a la venta durante el acto de presentación en el colegio San Francisco y también podrá adquirirse a través de Autografía, la editorial del libro, de la misma forma podrá comprarse en Amazon, donde ya es uno de los más solicitados de la temática futbolística, y en breve online a través de El Corte Ingés y Fnac.