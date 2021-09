El circunspecto Leo Messi, el crac argentino más cariacontecido apareció este pasado domingo en el Parque de los Príncipes de París. Una cara de muy pocos amigos fue la respuesta del mejor jugador del mundo a la decisión de su técnico Mauricio Pochettino de darle un respiro y sentarlo en el banquillo cuando el '30' era el mejor del ataque parisino con diferencia. No pareció entenderlo, a pesar de que no asistimos a su mejor noche sobre el tapete.

El encuentro entre el PSG y el Olympique de Lyon centró la atención de todo el planeta fútbol nuevamente en la Ligue 1. El primer contacto del nuevo tridente Neymar, Mbappé, Messi con su feudo deparó más expectación que brillo, y Leo fue uno de los que tiraron del carro, a pesar de no anotar y toparse con la madera.

Por eso, cuando su dorsal apareció en la pizarra de sustituciones en el minuto 76 de partido, justo recién amarrado el empate, Messi no podía creérselo. Eso, en el Barcelona, no le sucedía. Si no estaba lesionado no había lugar a cambio, a pesar de que esas sustituciones a la postre dieron pie a la remontada del París, que llegó en un agónico minuto 93, ya sin Messi en el campo.

😳 Al minut 76, el PSG empata a 1 contra l’Olympique de Lió i Pochettino substitueix a Leo Messi 📸 La reacció de l’argentí 🤷🏻‍♂️👇 pic.twitter.com/f4iVoWjHL2 — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) September 19, 2021

Sacar a Messi en el minuto 75 y con el partido 1-1? pic.twitter.com/HRqeHKpQWx — VarskySports (@VarskySports) September 19, 2021

La imagen del día: todos incrédulos ante la salida de Lionel Messi 📸😳 pic.twitter.com/BXx6g3WFIY — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 19, 2021

No me lo saques a Messi de la cancha hermano por favor!!! — Jero Freixas (@jerofreixas) September 19, 2021

Pues parece que Pochetino no se ha enterado que a Su Santidad Leo Messi NO SE LE CAMBIA…!!! — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) September 19, 2021

A 15' del final y con el partido 1-1, Pochettino decidió sacar a Messi del campo de juego. A Leo no le gustó nada el cambio. ¿Qué les pareció la decisión del entrenador? pic.twitter.com/tQ171W1hER — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 19, 2021

Las caras de Messi, llegando a la banda y escuchando la explicación de su técnico sobre el cambio, o la reacción de algunos de sus propios compañeros de equipo fueron detalles que no pasaron desapercibidos para muchos, y este se convirtió en uno de los temas de la jornada en las redes sociales.