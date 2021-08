La futbolista internacional mallorquina Virginia Torrecilla no puede más. Recurrentemente debe enfrentarse en las redes sociales con mensajes de trolls que atentan contra las deportistas de maneras muy variadas, y pese a ello no puede acostumbrarse a una realidad que se le antoja injusta. Ante la última situación de este tipo la jugadora del Atlético de Madrid no ha querido mantenerse al margen, o quien sabe si no ha podido hacerlo.

En Twitter Torrecilla retuitea un mensaje de un usuario, que se jactó de la derrota por seis goles a cero por parte de las futbolistas de categoría absoluta del Athletic de Bilbao en un reciente encuentro de preparación con los cadetes masculinos del club bilbaíno. A pesar de formar parte de la cantera cuantitativamente los chavales ganaron en el terreno de juego a las mujeres. Eso, a algunos, les hace mucha gracia, al parecer.

Me podéis decir que hago con este individuo? Por favor… por que se me agota la puta paciencia!!!!!!!

Juega tú con tus colegas los “borrachos” y a ver si ganáis a los niños de 14 años!!! Que siempre es lo mismo!! Si no os gusta el futfem, no lo sigáis y punto!!!!! 👊🏽👊🏽👊🏽 https://t.co/6uInZmYPv8 — virginia torrecilla (@VirginiiiaTr) August 18, 2021

Más allá del grito desesperado de la deportista balear vale la pena rescatar y tener bien presente el consejo que desliza en la parte final de su mensaje, que además resulta aplicable en muchos ámbitos de la vida.