El Gobierno vasco ve «fuera de lugar» las aglomeraciones antes de la final y avisa de nuevas restricciones

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha advertido a las aficiones del Athletic Club de Bilbao y de la Real Sociedad que las aglomeraciones que se ha producido estos días están «fuera de lugar» y ha advertido que se adoptarán nuevas medidas restrictivas si los casos de Covid-19 siguen en aumento y así lo recomienda la situación. Además, ha señalado que este jueves se congregaron 8.000 hinchas rojiblancos en Lezama y la Ertzaintza optó por actuar «con prudencia y proporcionalidad» y, tras solicitar que se disgregaran, identificó a personas que incumplían las normas.

Zupiria ha realizado esta manifestaciones en Bilbao, después de que se hayan registrado este jueves y viernes aglomeraciones de aficionados del Athletic de Bilbao y de la Real Sociedad, sin mantener la distancia social, en la despedida de sus equipos antes de partir a Sevilla, donde este sábado disputarán la Final de la Copa del Rey.

El portavoz del Ejecutivo ha aludido a las imágenes de concentraciones multitudinarias de aficionados de equipos de fútbol y ha señalado que es probable que mañana haya personas que decidan «celebrarlo de antemano y pasar el día con amigos y se junten con otras personas para animar a sus equipos, aunque sea en la distancia».

Tras apuntar que el domingo también habrá «quien quiera celebrarlo», ha indicado que el Gobierno quiere hacer una apelación «para recordar a la gente que no toca este año». «Este año y en esta circunstancia no toca», ha asegurado. En este sentido, ha hecho un llamamiento a «evitar las aglomeraciones» y juntarse con personas con las que no se convive habitualmente. «Y aquello que hagamos hagámoslo con mucho cuidado, la enfermedad sigue entre nosotros y nos quedan todavía meses en los que vamos a tener que mantener las medidas de seguridad que están establecidas para evitar ser contagiados y para evitar contagiar a otras personas», ha indicado.

«NO TOCA AGLOMERARSE»

Por lo tanto, ha insistido en apelar «a la prudencia y a la responsabilidad» porque «no toca aglomerarse y no toca celebrarlo en la calle». «Hagámoslo con nuestras familias en la intimidad y con mucho cuidado», ha manifestado. Preguntado por la posibilidad de que se puedan establecer nuevas medidas restrictivas vista la evolución de la pandemia, Zupiria ha manifestado que el gobierno y las instituciones vascas establecieron unos criterios que están recogidos en el Plan Bizi Berri III, según los cuales se irán «adoptando medidas que en unos casos serán de atenuación y en otros serán de mayor restricción para hacer frente a la situación de la enfermedad».

En este sentido, ha apuntado que los datos de estos días indican que la transmisión de la enfermedad «va en aumento» y, si eso continúa así en los próximos días y cada vez más municipios «entran en tasas de incidencia más altas que recomiendan tomar nuevas medidas, sin duda, se hará». «Y será como ha sido siempre atendiendo a las indicaciones de los técnicos sanitarios que nos aconsejan en estas situaciones y de acuerdo a los criterios que están establecidos en el Plan Bizi Berri III», ha añadido. Zupiria ha indicado que las aglomeraciones de aficionados fueron unas imágenes que «estaban fuera de lugar» porque, si hay «algo claro, es que hay que evitar las aglomeraciones y concentraciones de personas». «No hay público en los estadios, se han suspendido muchísimos festivales y conciertos, se han suspendido festivales de ópera, manifestaciones, concentraciones y actuaciones de todo tipo en la calle, esa es la situación que estamos viviendo y no deberíamos olvidarlo», ha agregado.

8.000 PERSONAS EN LEZAMA

En relación a lo ocurrido este jueves en las instalaciones de Lezama, donde se concentraron miles de aficionados del Athletic sin guardar la distancia social y preguntado por si hay previstas sanciones, Zupiria ha explicado que los mandos de la Ertzaintza decidieron actuar «con proporcionalidad» porque hubo una congregación de casi 8.000 personas en los alrededores de Lezama.

Según ha añadido, esa situación aconsejaba actuar «con prudencia y con proporcionalidad» y esa fue la razón por la que los mandos policiales decidieron «facilitar la salida del autobús cuanto antes» de Lezama, se solicitó a la gente por megafonía que se disgregara y, a continuación, «se tomó la identidad a muchas personas que incumplieron una de las normas básicas en esta situación sanitaria, que fue la de evitar aglomeraciones y reuniones de personas en las que es imposible mantener la distancia y no transmitir la enfermedad en el caso de que se esté enfermo».

Sobre la situación en Zubieta, donde este viernes los aficionados han despedido a la Real Sociedad que partía hacia Sevilla, ha precisado que por la información que tenía en el momento de hacer estas declaraciones había «más personas de las que debería haber». «Y eso puede dar lugar a aglomeraciones que no deberían producirse, no toca», ha añadido.

TOQUE DE QUEDA

Cuestionado por si habrá un dispositivo una vez celebrado el partido, ha recordado que, en estos momentos, hay en vigor un toque de queda que obliga a estar en casa a las diez de la noche. «No se trata solo de prohibir y de enviar a la Ertzaintza para hacer frente a las situaciones que se puedan producir, se trata de que esas normas que son tan claras y llevan tanto tiempo entre nosotros se cumplan como es debido», ha agregado.

El portavoz del Gobierno ha recordado que hace un año se estaba en una situación de «confinamiento general y domiciliario», de manera que «no se podía salir de los hogares, pasear, juntarse con nadie, sentarse en una terraza, enviar a los hijos a la escuela y mucha gente no pudo ir al trabajo».

Zupiria ha señalado que fue una situación «dura» que se alargó durante tres meses y hoy, un año después, hay «la posibilidad de salir de casa, de moverse». «Hemos tenido a nuestros jóvenes en clase hasta que han llegado las vacaciones, podemos sentarnos en una terraza, podemos hacer ejercicio físico pero lo tenemos que hacer con muchísimo cuidado», ha agregado.

El portavoz del Gobierno vasco ha afirmado que, entre «la situación extrema» del año pasado de confinamiento general en la que no estaba permitido salir de casa y una situación de «libertad total a la que no se ha llegado aún y se tardará en llegar varios meses», hay «estados intermedios».

Según ha apuntado, en esos «estados intermedios» es posible «salir de casa, tomar algo en una terraza, hacer ejercicio físico, moverse, siempre que se haga con cuidado y las tasas de incidencia de la enfermedad lo permitan».