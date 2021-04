Duras críticas del San Francisco a la conselleria de Salut

El presidente del San Francisco, Amedeo Spadaro, ha manifestado su descontento con la actuación que protagonizó la Policía Nacional a instancias de la Conselleria de Salut en la jornada de ayer jueves. Según el máximo responsable de la entidad colegial, fuerzas de la Policía Nacional, «por orden de la consellería de Salut y con un con un despliegue digno de las mejores películas de acción, tomó literalmente el campo del San Francisco y paró durante 30 minutos el partido que nuestro infantil C estaba disputando contra el Son Sardina». «Según nos han notificado -prosigue el comunicado- venían a parar el partido porqué había 4 de nuestros niños positivos en Covid. A la hora de la verdad: se habían equivocado!!! La información que Sanidad había pasado a la Policía era incorrecta: no había ningún positivo. Los policías pidieron disculpas y se fueron», indica el presidente del San Francisco.

En su escrito de protesta mostró su enfado e indignación con lo sucedido. «Estamos tristes e indignados. Indignados porque, con ese despliegue policial, se está tratando un grupo de niños de 11 años que juegan un partido de fútbol como si fueran una banda de narcotraficantes. Indignados porque se envía esa cantidad de fuerzas de seguridad sin estar seguros de que la información es correcta (La policía tiene mejor cosas que hacer que ir a parar partido de niños). Indignados porque nuestro club, así como todo el mundo del fútbol, ha sido modélico en la actuaciones de prevención y control de la pandemia», apunta Spadaro.

«Estamos tristes porque no podemos quitarnos de la cabeza un posible relación entre esta y otras actuaciones (a las 9 horas de la mañana de ayer se personaron a las instalaciones inspectores/informadores de sanidad para controlar que se cumplía el protocolo) y las reivindicaciones legitimas de todo el Fútbol Balear reclamando la vuelta a la competiciones de los más pequeños. Esperemos, por el bien de todos, que no sea así. Hemos decidido hacer público este suceso para que la gente esté informada y sepa que no dejaremos de trabajar para la felicidad y el bienestar de nuestros niños», manifestó el presidente del San Francisco en un comunicado hecho público en las redes sociales.

El presidente explicó a Ultima Hora que con posterioridad las autoridades sanitarias informaron que lo que se detectó fue un posible positivo en un partido de la pasada jornada disputado el fin de semana anterior por otro de los equipos infantiles del San Francisco y que ese equipo además ayer jugó en Son Cladera. Cuando de nuevo las fuerzas de seguridad se desplazaron al campo, el partido ya había finalizado.