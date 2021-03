El Poblense abraza un punto en el descuento

El Poblense empató a uno ante el Navalcarnero en un encuentro muy trabajado y donde el equipo azulgrana mereció más. El once madrileño en la única oportunidad que tuvo marcó el cero a uno poco antes del descanso y el grupo azulgrana, a los 91, logró el empate gracias a un testarazo de Mateu Ferrer. El colegiado no vio o no quiso ver un penalti claro dentro del área madrileña nada más empezar el segundo tiempo en una acción que pudo haber impulsado todavía más al once de Oscar Troya.

En la primera parte el Poblense dominó el juego y el partido, pero no tuvo precisión en el área rival ni capacidad para generar acciones que pusieran en verdaderos aprietos a la meta de Néstor. Sin embargo, el conjunto azulgrana tenía el balón, lo intentaba más y persitía en su intención.

El Navalcarnero por su parte se limitaba a esperar atrás y a intentar salir a la contra confiando en el error del rival para avanzarse en el marcador. Durante el primer acto se vio a un Poblense voluntarioso, pero con las líneas excesivamente distantes una de otra. Los tres hombres delante, Jurado, Dani y Aitor trabajaban para conectar con la zona ancha, lo que restaba algo de rapidez a las embestidas del conjunto azulgrana.

Jaime Hernández por la derecha lograba inclinar el campo en favor del equipo local, mientras que Jurado y Aitor buscaban en todo momento espacios para lograr sorprender a la nutrida defensa rival. Un par de acciones del propio Rubén Jurado sin consecuencias y un disparo desde la frontal de Aitor Pons resumieron las aproximaciones más o menos con intención del Poblense.

Nada hacía pensar que el rival tendría opciones de avanzarse en el marcador porque sencillamente vivía en su propio campo. Sin embargo, una acción a la contra terminó con el balón en el área y ahí, Gonzalo Saiz, prácticamente desde el suelo al llevar a cabo un mal control, cedió metros atrás a De Miguel que de fuerte disparo cruzado batió a Imanol. Era el minuto 45 y el tanto en contra caía como un jarro de agua fría para el Poblense. Quedaba el segundo tiempo por delante para intentar levantar la moral y sobre todo el marcador.

En la segunda parte de nuevo una decisión arbitral jugó en contra de los intereses del Poblense al no señalar el colegiado un claro penalti de Jaimez por mano en el interior del área. Era el minuto 49 y el jugador del Navalcarnero intentó primero rechazar un balón centrado al interior del área con la cabeza, pero lo cierto es que se ayudó de la mano para desbaratar la ocasión de Rubén Jurado. Montoro Ferreiro se desentendió de la acción y dejó seguir el juego dejando de señalar un penalti favorable para los locales.

A los 65 minutos Jurado cabeceó un balón con mucha intención que envió a corner el portero rival. El Poblense seguía como en el primer tiempo, teniendo el balón y jugando en el campo rival. El Navalcarnero continuaba esperando y tratando de frenar el partido. Las malas noticias seguían y poco antes del minuto 70 Jaime Hernández tuvo que abandonar el campo lesionado. En su lugar entró el incombustible Pau Cendrós. A diez minutos del final Dani Benítez lanzó una falta desde la frontal obligando a Nestor a actuar para detener el esférico. El conjunto azulgrana estaba arrinconando a su rival en su área.

El Poblense nunca se rindió y fruto de su insistencia llegó el justo premio del gol. Una brillante acción de Dani Benítez por banda acaba con el balón al interior del área y ahí Mateu Ferrer no perdonó y de cabeza, en el 91, remató a gol estableciendo el empate. El equipo azulgrana sigue luchando.

Poblense: Imanol, Mateo (Peque Polo, min61), Calonge, Alvaro, Jaime Hernández (Pau Cendrós, min.67), Gilardoni, Victor (Giaquinto, min.69), Vidal (Mateu Ferrer, min.76), Dani Benítez, Jurado y Aitor Pons (A.Fernández, min.76)

Navalcarnero: Nestor, Calarge, Manu Jaimez, David Gómez, Alex (Del Moral, min.84), Blázquez, Monteagudo (F.Esnaider min.73), Alonso, Gonzalo Saiz (A.Ramón min.73), De Miguel y Esnaider (Fran González, min.63)

Árbitro: Montoro Ferreiro (Catalán). Amarilla para Giolardoni, Calonge, Alex, Néstor, Monteagudo, A.Alonso y para el técnico local, Oscar Troya.

Goles: 0-1, De Miguel, min.44. 1-1, Mateu Ferrer, min.91