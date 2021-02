El Cádiz CF protagoniza la vuelta de 'The Walking Dead': «Estamos más vivos que nunca»

Los jugadores del Cádiz, decimoquinto clasificado en LaLiga Santander, son los protagonistas de un vídeo promocional de la serie de televisión estadounidense 'The Walking Dead', que estrena nuevos episodios en FOX el 1 de marzo, ante el partido que disputarán este domingo en el estadio del Barcelona.

Tras el encuentro del pasado lunes, en el que el Cádiz cayó por 0-4 ante el Athletic Club de Bilbao, los jugadores del equipo amarillo piden a su afición en esta grabación que «no les den por muertos» de cara al próximo duelo del domingo en el Camp Nou contra el Barcelona (14.00 horas).

Este nuevo vídeo del canal FOX muestra a jugadores como Álex Fernández, Álvaro Negredo y el hondureño 'Choco' Lozano como 'caminantes' y son arengados por su entrenador, Álvaro Cervera, para salir a «comerse el campo en los duros partidos que vienen», según reza el comunicado promocional de 'The Walt Disney Company'.

Tras diez temporadas en emisión, los personajes de 'The Walking Dead' han demostrado una gran capacidad de resiliencia y superación, sobreponiéndose a todo tipo de situaciones, motivo por el que FOX ha querido unirse al Cádiz para celebrar la vuelta de la serie con nuevos episodios. En estos capítulos de la serie, los supervivientes intentarán salir adelante después de la destrucción que dejaron a su paso los Susurradores.

Todos esos años luchando pesan sobre sus hombros y surgen los traumas del pasado que sacan a la luz sus facetas más vulnerables, mientras se preguntan sobre el estado de la humanidad, el estado de su comunidad colectiva y el estado de sus mentes, indica el comunicado de la compañía estadounidense.

Entre las nuevas estrellas invitadas que aparecen en estos episodios figuran Robert Patrick (Terminador 2: El juicio final, Perry Mason, Scorpion) como «Mays"; Hilarie Burton Morgan (One Tree Hill, Ladrón de guante blanco, Friday Night In with the Morgans) como ?Lucille?; Lynn Collins (X-Men Orígenes: Lobezno, Bosch) como ?Leah?; o el nuevo coprotagonista Okea Eme-Akwari (Greenland, Cobra Kai) como ?Elijah?, entre otros.