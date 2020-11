Virginia Torrecilla realizará el saque de honor en el Cardassar-Atlético de Copa del Rey

La futbolista mallorquina Virginia Torrecilla realizará el saque de honor del histórico partido de Copa que protaganizará el Cardassar ante el Atlético de Madrid. Así lo ha difundido el club de Sant Llorenç en su cuenta oficial de Twitter, donde subraya que «és un honor pel club poder acollir aquest acte i en un dia tant important per tots».

Torrecilla, jugadora internacional del Atlético de Madrid, se encuentra en pleno proceso de recuperación de una delicada intervención quirúrgica. La centrocampista fue operada en mayo de un tumor en la cabeza.

A sus 26 años de edad, Virginia Torrecilla disputa desde hace semanas el partido más importante de su vida. Nacida en Cala Millor, recientemente tomó parte en la clausura de la segunda edición del Congreso de Personas con Cáncer y Familiares de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).



El primer golpe para Torrecilla llegó cuando su doctora le comunicó que tenía un tumor en el cerebro. «En esas primeras horas te quedas en shock. Lo más difícil fue decir a mis padres que tenía un tumor». El segundo golpe definitivo llegó con el resultado final: un tumor maligno y que en dos días había que operar. Sin embargo, la deportista reconoce que «siempre he sido muy optimista. Al final todos conocen la palabra cáncer, pero pocos saben lo que es hasta que lo vives», narró la jugadora.

No pierde la esperanza de volver a jugar a nivel profesional. «Tengo claro que hasta que no pase la enfermedad no haré ninguna locura. Pero por supuesto, en mi cabeza no cabe el no volver al campo. Tengo tiempo para recuperarme y poder volver a debutar. Es una motivación extra para mí», declaró en una entrevista a Ultima Hora.