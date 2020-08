Stuani acerca al Girona a la final del playoff de ascenso

Girona 1-0 Almería

Un gol de Cristhian Stuani en el segundo acto decidió el partido que este jueves, tres semanas más tarde de lo previsto, enfrentó al Girona y al Almería en Montilivi, correspondiente a la ida de la primera semifinal del playoff de ascenso a Primera. El Girona, muy superior a su rival, afrontará el duelo de vuelta, que se jugará este domingo en Almería, en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, con un tanto de ventaja y como favorito a acceder a la gran final.

Alimentando la ilusión de volver por la vía rápida a Primera, el Girona se adueñó del encuentro en los primeros compases; presionando arriba. Mientras tanto, el Almería del debutante José Gomes aguardó sus oportunidades encerrado en su mitad de campo. Con una defensa de cinco hombres, el equipo del entrenador luso, el quinto técnico del curso para los andaluces, pareció dar por bueno el empate a cero.

Pero el Girona no supo aprovechar su dominio, tan claro como estéril, para adelantarse en el electrónico.

La primera ocasión peligrosa del primer acto, de hecho, fue para el Almería, con un centro desde el flanco izquierdo de su ataque que Darwin Núñez no alcanzó a rematar. El conjunto visitante, con las bajas de Juan Muñoz en ataque y Fernando en la portería, empezó a crecer con el paso de los minutos, llegando a discutirle la posesión al Girona, pero los locales recuperaron su mejor versión y el esférico tras la pausa de hidratación; cuando Francisco acertó de lleno al permutar de banda a Aday Benítez y Samu Sáiz.

El propio Aday tuvo en sus botas una de las ocasiones más claras del primer tiempo, pero, desde el vértice del área pequeña, no vio a Stuani, en boca de gol, y estrelló la pelota en las manos de Sivera. El equipo de Francisco también pudo avanzarse antes del descanso con un buen centro desde la derecha de Ramalho que no halló rematador, con un tímido tiro de Stuani desde el punto de penalti o con un chut de Samu Sáiz desde el vértice del área, pero no consiguió el premio que tanto persiguió y que mereció sobre el terreno de juego.

El Almería arrancó mejor en la segunda mitad, y acarició el gol en los primeros instantes por mediación de Lazo, que chutó por encima del larguero desde el balcón del área, y de César de la Hoz, que puso a prueba a Riesgo con un duro disparo con la derecha. Pero el partido no tardó en adherirse al guion de la primera parte, con el Girona como gran protagonista. Y en el minuto 54, Borja García y Samu, dos de los jugadores más talentosos de la categoría de plata, y Stuani, el máximo artillero de Segunda, se reunieron para poner por delante al conjunto local con una maravillosa jugada colectiva. El '10' recibió el balón en la media luna y habilitó a Samu con un delicioso balón picado por encima de la zaga andaluza, y el mediapunta madrileño se la cedió a Stuani para que el insaciable ariete uruguayo celebrara el 1 a 0 con un chut cruzado desde la frontal del área pequeña, con su 30º gol del curso en la liga.

José Gomes trató de devolverle el pulso a su equipo, y de fortalecer el centro del campo, dando entrada a Vada y Petrovic en el sitio de Callejón y Ozornwafor. Pero el Girona, mucho, muchísimo, más cohesionado que un Almería desubicado, siguió controlando los tempos del partido. E incluso estuvo a punto de doblar su ventaja con un centro envenenado del siempre inquieto Aday Benítez que Stuani no llegó a cabecear por milímetros. Con el Almería herido, e incapaz de interrumpir el monólogo local, el Girona, no consiguió hacer leña del árbol caído, pero el conjunto catalán, que en este 2020 aún no ha perdido ningún partido de liga en casa, afrontará el partido de vuelta como favorito a lograr el billete para la final del playoff.

Ficha técnica:

Girona FC: Riesgo; Ramalho, Juanpe, Ignasi Miquel, Johan Mojica; Gumbau, Granell; Aday Benítez (Valery, min. 88), Borja García (Alex Gallar, min. 90+4), Samu Sáiz (Jairo, min. 79); y Stuani.

UD Almería: Sivera; Balliu, David Costas, Maraš, Ozornwafor (Petrovic, min. 60), Iván Martos; César de la Hoz (Appiah, min. 87), Callejón (Vada, min. 60); Fran Villalba (Corpas, min. 75), Lazo; y Darwin Núñez.

Goles: 1-0, min. 54: Stuani.

Árbitro: Javier Iglesias Villanueva, del colegio gallego. Amonestó a los locales Ignasi Miquel (min. 68). Y Johan Mojica (min. 89) y a los visitantes David Costas (min. 51) y Petrovic (min. 67).

Incidencias: Partido correspondiente a la ida de la primera semifinal de ascenso a Primera División, disputado a puerta cerrada en el Estadi Municipal de Montilivi.