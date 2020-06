El Madrid recupera el liderato con polémica

El Real Madrid es el nuevo líder de Primera División tras salvar la jornada en el Reale Arena ante una Real Sociedad que le ha dominado en los últimos encuentros pero que sucumbió a un partido serio de los madridistas que ganaron con goles de Sergio Ramos de penalti y Karim Benzema.

El encuentro estuvo igualado en la primera mitad, aunque según transcurría el mismo el Real Madrid comenzó a sentirse más cómodo y a generar cierto peligro en el área local.

Sorprendió Zinedine Zidane con su alineación, en la que dejó fuera a Luka Modric y dio entrada al colombiano James, casi inédito esta temporada, para afrontar uno de los compromisos más importantes de la liga.

La vuelta de Mikel Merino a la Real tras su partido de sanción dio más solidez a un centro del campo que no había comparecido en los dos anteriores encuentros, el Madrid no se sintió cómodo pero la calidad de sus jugadores obligaron a la Real a estar atenta cada segundo.

El partido se paró para que los jugadores se hidrataran, Karim Benzema pareció planificar su jugada en ese descanso y en la siguiente acción estuvo a punto de marcar con un buen disparo de zurda que recibió gran respuesta del guardameta de la Real Alex Remiro, en la mejor ocasión blanca hasta ese momento.

Los donostiarras lo intentaban pero jugadores como Portu o el propio Odegaard, que volvía a examinarse ante su equipo y no superó la prueba, han perdido la forma que tenían antes del parón liguero y la Real volvió a estar desconocida en su juego.

El Real Madrid siguió a lo suyo y con Vinicius como mejor hombre durante el primer periodo volvía a estar cerca de marcar en un remate de brasileño que se topó nuevamente con Remiro, que parecía esperar la ubicación del remate del delantero madridista.

El conjunto de Zidane entró bien al partido en la segunda parte, continuó su progresión en el juego y obtuvo el gol en una jugada polémica en la que Estrada Fernández señaló penalti por un contacto de Llorente a Vinicius en el área realista.

Sergio Ramos no perdonaría esa oportunidad y con su precisión habitual desde los once metros batió por bajo a Remiro para colocar líder a su equipo provisionalmente, instantes previos a retirarse del campo lastimado en su rodilla y ser sustituido por Militao.

La Real fue a buscar el empate porque ese resultado le apeaba virtualmente de pelear por la Liga de Campeones y en el minuto 68 metió el miedo en el cuerpo a su rival cuando el belga Januzaj, desde fuera del área, logró un gran gol, anulado por fuera de juego de un jugador realista en la trayectoria de Courtois.

El Real Madrid no quería más sustos y resolvió en el minuto 70, por medio de un Benzema que está de dulce y que logró un bello y complicado tanto rodeado de defensores blanquiazules.

Los donostiarras quedaron noqueados con este segundo tanto, un castigo quizás inmerecido por las circunstancias de los goles pero se rehizo con el gol de Merino, que se quedó sin control de su par y superó con su pierna izquierda a Courtois.

Los últimos minutos tuvieron mucha emoción, a pesar de que la opción del empate no estuvo cerca y el Real Madrid se lleva tres puntos que valen oro y que pueden decantar el título a su favor si no fallan en las últimas jornadas.



Ficha técnica:

1,. Real Sociedad: Remiro; Gorosabel (Aritz, min. 59), Diego Llorente, Le Normand, Monreal; Zubeldia (Zubimendi, min. 79), Merino, Odegaard (Roberto López, min. 79); Portu, Oyarzabal (Januzaj, min. 59), Isak (William José, min. 79).

2.- Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos (Militao, min. 59), Marcelo (Wendy. min.88); Valverde (Modric, min. 88), Casemiro, Kroos; James (Mariano, min 78), Benzema (Asensio, min. 78), Vinicius.

Árbitro: Estrada Fernández. (Comité Catalán). Amonestaciones a Diego Llorente, Zubeldia, Gorosabel, Merino, Casemiro y Modric.

Goles: 0-1, min. 49: Sergio Ramos, de penalti. 0-2, min. 70: Benzema. 1-2, min. 82: Merino.

Incidencias: los aledaños del Reale Arena estuvieron semivacíos, como en el primer partido ante Osasuna, a pesar de que la llegada del Real Madrid hacia intuir aglomeración de aficionados en los bares y locales de hostelería del entorno del estadio. Si hubo mayor presencia de aficionados a la llegada de los equipos-