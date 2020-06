Troya, Robles y Mut trazan la ruta del bronce

Los entrenadores de los tres equipos que buscarán dar el salto a Segunda División B empiezan a trazar el camino a seguir de sus equipos. Óscar Troya, del Poblense, Julián Robles, del Mallorca B, y Jaume Mut, del Felanitx, analizan las claves de la cuenta atrás hacia los playoffs de ascenso a la categoría de bronce del fútbol español.

Óscar Troya ya se ha hecho a la idea de que el Poblense se jugará el ascenso a través de los playoffs exprés pese a las dudas de seguridad que siguen latentes. Serán sus sextos playoffs en ocho años, aunque el formato no es de su gusto. «Mi reivindicación es que tienen que estar igual o más protegidos los jugadores de Tercera que los de Primera y a día de hoy esto no se da», comenta al señalar que sus hombres no pueden limitar la vida social tal como se les exige en el protocolo porque todos trabajan. «No voy al playoff con miedo a contagiarme pero sí veo que el protocolo se aleja de la realidad», reflexiona.

Cree que el formato les quita buena parte del derecho deportivo que les otorgaba ser campeones de grupo y considera que hay sedes mejores que Son Malferit, que, sin ser todavía la elección oficial, es la que más fuerza ha cogido.

Ahora ya enfoca los playoffs con una idea clara y entiende que disponen de margen suficiente. «Queremos empezar el lunes y ver como vienen los jugadores. Tienen que coger físico y sensaciones. Vamos a ver si los podemos preparar para su mejor versión», explica. «Sería ideal jugar algún amistoso, pero aún hay mucha incertidumbre sobre si podremos. Mi obsesión es preparar a los futbolistas, que son la parte determinante», remarca.

Ve en el Felanitx a un rival «muy duro» por ser «un equipo que compite de forma excepcional» y no oculta que la presión recae sobre el conjunto pobler. «La igualdad es tan grande que llegar frescos y bien aumenta las opciones», concluye.

El ascenso a Segunda B no era el objetivo «prioritario» del Mallorca B cuando arrancó el curso, aunque por nombre y futbolistas el filial bermellón es siempre candidato a estar ahí arriba. Los pupilos de Julián Robles afrontarán el primer asalto ante el Ibiza y, en caso de ganar -el empate beneficia al conjunto pitiuso- se citaría con el vencedor del Poblense-Felanitx en la final por el ascenso.

Robles, que dirigió ayer la primera sesión individual en grupos de siete jugadores, afronta el playoff exprés con ilusión, aunque reconoce que es algo novedoso para todos. «Es una injusticia porque todos los equipos queríamos disputar la fase regular. Ibamos terceros pero podíamos haber quedado quintos o incluso primero. Y también es injusto para el quinto o el sexto... pero es lo que nos ha tocado vivir y así lo afrontamos».

Robles elogia la calidad del Ibiza, «el mejor equipo de la categoría porque suplió su falta de pegada con los fichajes de invierno. El Poblense es un gran equipo, que te suele hacer daño cada vez que llega, pero para mí el Ibiza ahora tiene más variedad».

Considera que después de tres meses prácticamente sin entrenar en grupo y sin apenas rodaje, jugarse el ascenso a dos partidos de noventa minutos es «como ir a ciegas. No tiene nada que ver con otras liguillas ni por las circunstancias de antes ni por el sistema de playoff».

El hecho de jugar en Son Malferit «nos perjudica por nuestro perfil de jugadores, pero entrenaremos en césped artificial y nos tendremos que adaptar».

Robles, que estará pendiente del primer equipo para saber con qué jugadores podrá contar, cree que finalmente se disputará el playoff «si no hay rebrote».

Con ilusión y con calma encara Jaume Mut «el partido más importante de los 80 años de historia del Felanitx». Tiene clara la trascendencia de la oportunidad que se les presenta, pero cree que es pronto para obsesionarse con el duelo ante el Poblense.

«Será como una pretemporada y los jugadores, que han trabajado por su cuenta, tienen que recuperar el físico, los gestos con el balón y mentalizarse que deben cuidar la alimentación y el descanso. Vamos a cohesionar al grupo y coger alegría. No queremos obsesionarnos y no vamos a pensar en el objetivo hasta que falten 15 días», explica.

Advierte que el protocolo que se le ha trasladado a los clubes tiene «cosas imposibles de cumplir para un equipo de Tercera». «No sufro por el riesgo de contagio. Hay momentos que he estado preocupado porque el virus ha hecho mucho daño, pero no me gusta pensar en lo negativo. Tengo ilusión en pensar que entrenaremos a tope para jugar el partido más importante de los 80 años de historia del club», resume.

Mut, con ocho playoffs de ascenso a Segunda B en su carrera, cree que lo más importante será «que no haya lesiones». «Tenemos que pensar en nosotros y llegar bien físicamente porque es básico para nuestro estilo», razona sin profundizar en debates sobre la idonedidad del formato o la sede. «Es muy difícil tomar decisiones en esta situación. Nosotros las aceptamos, nos adaptamos y jugaremos donde nos digan», afirma.

Cree que la presión recae sobre el Poblense, al que considera que le beneficia el playoff exprés. «Les beneficia jugarse el ascenso a dos partidos con equipos de las Islas porque han demostrado mucha superioridad esta temporada», dice. Eso sí no oculta que el Felanitx ha salido «mucho más favorecido que el Poblense» al tener el ascenso a dos partidos.