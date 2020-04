Adrià Dalmau se queda sin premio

Adrià Dalmau Vaquer (Palma, 1994) va a abotonar una de las campañas más estimulantes y extrañas de su vida sin ningún premio gordo en la mochila. El futbolista mallorquín no podrá disputar competiciones europeas la temporada que viene después de que la Real Federación Neerlandesa de Fútbol decidiera el viernes declarar desierta la Eredivisie sin proclamar campeón al Ajax, a pesar de ser líder, y utilizar la clasificación actual para establecer qué equipos ocuparán los puestos que dan acceso a la Champions y la Europa League. Enrolado en las filas del Utrecth, que era sexto después de 25 partidos, el balear y su equipo se quedarán con las ganas de desfilar por la pasarela continental pese a que también se habían clasificado para la final de la KNVB Beker, la Copa holandesa, que tenían que haber disputado el pasado día 19 frente al histórico Feyenoord de Rotterdam.

La decisión de acotar los premios europeos a los cinco primeros clasificados ha escocido en Utrecht y en Alkmaar —la ciudad del AZ, segundo clasificado—, que han criticado duramente los criterios seleccionados para resolver la competición frente a los problemas generados en todo el planeta por la pandemia de COVID-19. De hecho, el equipo de Dalmau anunció en un comunicado que impugnará la decisión.

«El club va a reclamar y denunciar a la liga holandesa porque creemos que nos ha perjudicado bastante en el sentido de que estamos sextos, pero con un partido menos, y de que ya no estamos hablando en igualdad de condiciones», apunta Dalmau. «El partido que tenemos de desventaja no se va a poder jugar porque la Federación Holandesa ya ha dicho que no, así que lo que reclamamos es poder entrar».

La suspensión de la final de Copa supone un doble agravio para el Utrecht. «Es una competición que hemos peleado todo el año. Bonita y dura a la vez. Es llamativo que no hayan querido apurar a jugarla la temporada que viene porque era la posibilidad de ganar un título y de jugar luego la Supercopa y entrar directamente en Europa. Nos sentimos muy perjudicados», añade el exfutbolista del Mallorca.