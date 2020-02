Pep Barceló: «Nunca pedía explicaciones al ser suplente»

Pep Barceló lleva camino de ser una leyenda de los banquillos. Esta es su decimoquinta temporada en el Alcúdia. También fue jugador. Esta es su visión del fútbol actual.

Hablemos de su época de jugador ¿Cómo se definiría?

-Táctico

¿Con qué futbolista de su actual equipo se identifica más?

-Pedro Socías.

¿Qué entrenadores le marcaron?

-Miquel Crespí y Quique Moré. Ambos me ayudaron a entender el juego colectivo.

¿Qué recuerdo conserva con más cariño de su época de jugador?

-Los años que jugué en La Salle en División de Honor. Jugué contra grandes jugadores que llegaron a Primera. Eso no se olvida.

¿Qué campo de fútbol se le atragantaba más?

-El Rafael Puelles. Manolo Molina siempre nos marcaba ahí.

¿Se vive mejor como jugador o como entrenador y por qué?

-De jugador. Solo piensas en jugar y solo ves tu esfera y como entrenador lo que haces es tratar de juntar todas las esferas.

¿Cuándo decidió tomar la libreta?

-Al tener mi segundo hijo mi mujer me dijo que había que priorizar la familia antes que el fútbol y dejé la preparación física del Poblense. Poco después llegó el Alcúdia y les dije a los directivos que hablaran con mi mujer. Ella les dio el OK, fue clave.

¿Qué consejo le dieron y que nunca ha olvidado?

-Que fuese honrado.

¿Sería titular el Pep Barceló jugador en su equipo?

-Complicado. Si tácticamente congeniásemos con la forma de juego, sí.

¿Pedía explicaciones cuando era suplente?

-Nunca. Estuve un año en División de Honor calentando en la banda y cada semana entrenaba con más fe. Una vez con el Poblense en Copa Federación, calenté en Sarrià hasta el minuto 94. Sabía que no jugaría, pero calentar en Sarriá era lo más.

¿Ahora da explicaciones a los futbolistas suplentes o no?

-Si me las piden, las doy, pero si no me las piden cuando juegan...

¿Le molesta que un jugador se enfade por ejemplo cuando le sustituye?

-Entiendo que un jugador se enfade, no entro al trapo en caliente.

¿Qué aconseja a sus futbolistas?

-Que disfruten. Les explico el caso de Dani Rodríguez, que con 29 años estaba en Segunda B y ahora es uno de los buenos de Primera. Todos los jugadores pueden llegar a lo más alto ssi se te abren las puertas en el momento que toca.