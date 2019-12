Acusa a un futbolista de la Premier de estrellar su coche contra una cafetería y huir

El futbolista del Bournemouth Jordon Ibe ha sido acusado de estrellar su coche contra una cafetería y abandonar el lugar del accidente.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de julio, cuando el jugador de 24 años, que conducía un coche valorado en 130.000 libras (150.000 euros), se estrelló contra una cafetería.

El importe de los daños asciende a 15.000 libras (17.000 euros), ya que destrozó la parte delantera de la tienda.

Premier League footballer Jordon Ibe accused over Bentley crash has been published on https://t.co/ndm6Dqu48Q - https://t.co/Kv7OvQJSY8 pic.twitter.com/dCjCBJWgJs