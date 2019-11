Morata, Alcácer y Gayá regresan; Dani Olmo da el salto

El mediapunta Dani Olmo, futbolista del Dinamo de Zagreb, es la principal novedad de la lista de 23 convocados por el seleccionador nacional, Robert Moreno, para los partidos ante Malta y Rumanía, correspondientes a la fase de clasificación para la Eurocopa de 2020.

El técnico catalán no ofreció una convocatoria en esta ocasión con muchas novedades y además del nombre del futbolista de Terrassa, sobresalieron más algunas ausencias que los elegidos para los dos últimos duelos de esta fase de clasificación, que el equipo afrontará ya clasificado y en busca de asegurar el primer puesto.

? OFICIAL | Esfuerzo, trabajo en equipo, humildad y respeto representados en la historia de la pintura para desvelaros la LISTA DE CONVOCADOS para medirnos a Malta y Rumanía.



¡Feliz 200 aniversario al @museodelprado! #Prado200 #UnidosPorUnRETO#EURO2020 pic.twitter.com/rti0QRcRPB ? Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 8, 2019

Dani Olmo, de 21 años, será otro de los jugadores de la Sub-21 campeona de Europa que da el salto a la Absoluta junto a Mikel Oyarzábal (Real Sociedad) y Fabián Ruiz (Nápoles), mientras que no estará esta vez el centrocampista Dani Ceballos (Arsenal).

El mediapunta catalán es, junto al portero Dani Martín, el único que ha sobrevivido en el equipo que brilló el pasado verano en la cita continental de la categoría y se había convertido en su líder y su capitán. Además, también es pieza clave en el Dinamo de Zagreb de Croacia, un país que quería nacionalizarle para contar con él para sus selecciones.

Por otro lado, aparte del nombre de Olmo, no hubo más grandes sorpresas y el joven delantero del FC Barcelona Ansu Fati, pese a que ya tiene el permiso de FIFA, ya debutó con la Sub-21 y no acudió al Mundial Sub-17, no fue llamado por Robert Moreno.

En el lado de los regresos están los de Álvaro Morata (Atlético), que se había perdido las dos últimas listas y que vuelve avalado por su gran momento goleador, mientras que el seleccionador muestra su confianza en Paco Alcácer (Borussia Dortmund), que se había caído a última hora de la anterior. Dos arietes más que se unen a un Gerard Moreno (Villarreal) que se mantiene y a Rodrigo Moreno (Valencia).

José Luis Gayà (Valencia), ya recuperado de su lesión, también continúa con la confianza de este cuerpo técnico y el otro lateral izquierdo elegido por la baja del blaugrana Jordi Alba es Juan Bernat (PSG), que cierra el paso de momento a Sergio Reguilón (Sevilla).

Además, de la lista de convocados, facilitada a través de un curioso video donde Robert Moreno desvelaba los nombres mientras recorría el Museo del Prado, también sorprendió la presencia del mediocentro Rodrigo Hernández (Manchester City), que se ha perdido los últimos partidos por una lesión muscular. Diego Llorente (Real Sociedad), Pablo Sarabia (PSG) y Luis Alberto (Lazio) son las otras ausencias respecto a la última convocatoria para los duelos ante Noruega y Suecia.

La selección española se medirá el próximo viernes 15 de noviembre a Malta en el Estadio Ramón de Carranza de Cádiz y tres días después se enfrentará a Rumanía en el Wanda Metropolitano de Madrid. Los internacionales se concentrarán en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) el próximo lunes.



PORTEROS: David de Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea) y Pau López (Roma).

DEFENSAS: Sergio Ramos y Dani Carvajal (Real Madrid), Juan Bernat (Paris Saint-Germain), Jesús Navas (Sevilla), Raúl Albiol y Pau Torres (Villarreal), José Luis Gayà (Valencia) e Íñigo Martínez (Athletic).

CENTROCAMPISTAS: Sergio Busquets (Barcelona), Rodrigo (Manchester City), Fabián Ruiz (Nápoles), Thiago Alcántara (Bayern), Saúl Ñíguez (Atlético) y Santi Cazorla (Villarreal).

DELANTEROS: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Rodrigo Moreno (Valencia), Gerard Moreno (Villarreal), Paco Alcácer (Borussia Dortmund), Dani Olmo (Dinamo Zagreb) y Álvaro Morata (Atlético).