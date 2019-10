¿Vuelve Ibrahimovic a la Liga?

Zlatan Ibrahimovic ha generado una enorme expectación con su posible regreso a la Liga. El delantero sueco de Los Angeles Galaxy ha publicado un mensaje en las redes sociales que ha propiciado mucho revuelo no sólo en España sino que ha tenido un extraordinario seguimiento en el planeta fútbol.

El exjugador del Barcelona, de 38 años, finaliza contrato con Los Angeles Galaxy en el mes de diciembre y está en condiciones de regresar al viejo continente en la próxima ventana del mercado de invierno. Su equipo ha quedado eliminado en la carrera por el título en las semifinales y su mensaje ha disparado las especulaciones. «Hola España, ¿sabéis qué? estoy de vuelta», ha expresado el sueco.

