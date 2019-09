Horario y dónde ver la primera jornada de la Liga de Campeones

El balón echa a rodar este martes en la mejor competición del planeta fútbol y lo hace con duelos de envergadura. Los cuatro representantes de la liga española inician su andadura en la Liga de Campeones entre el martes y el miércoles y compromisos muy exigentes para Barcelona, Chelsea, Real Madrid y Atlético de Madrid.

El Barça inicia su andadura en la Liga de Campeones en el campo del Borussia Dortmund este martes a partir de las 21:00. El encuentro se podrá seguir en directo por televisón a través del canal Movistar Liga de Campeones, que ofrece todos los encuentros de la máxima competición continental esta temporada. También se podrá seguir online a través de la OTT de pago Mitele Plus.

También este martes y a la misma hora pero en Londres entrará en acción el Valencia, que calibra su convulsión tras el despido de Marcelino García Toral en Stamford Bridge. El conjunto che quiere desquitarse del duro revés sufrido en la liga ante el Barcelona a costa del Chelsea, que regresa a la Liga de Campeones después de un año de ausencia. El choque se podrá seguir en Movistar Liga de Campeones y a través de la OTT de pago Mitele Plus.

El miércoles 18 a las 21:00 es el turno del Real Madrid, que encara una gran reválida en su visita al PSG. Dos de los aspirantes a alzar el título se estrenan con un pulso de alto voltaje que aparece condicionado por las múltiples bajas de ambos contendientes. Los blancos no cuentan con Ramos, Isco y Modric, mientras que los franceses no disponen de Neymar, Mbappé ni Cavani. Movistar Liga de Campeones ofrecerá el partido en televisión y también se podrá seguir online en la plataforma de pago Mitele Plus.

El Wanda Metropolitano es también este miércoles el escenario del reencuentro entre el Atlético de Madrid y la Juventus de Cristiano Ronaldo, que fue el verdugo de los rojiblancos la pasada temporada con un hat trick en el 3-0 con el que los italianos remontaron el 2-0 de la ida. El encuentro arrancará a las 21:00 y se podrá seguir a través de la OTT de pago Mitele Plus y en Movistar Liga de Campeones.