El drama de Cristiano: «No conocí al 100% a mi padre, era alcohólico»

Lágrimas de Cristiano Ronaldo durante una entrevista al recordar su infancia y a su padre. El delantero de la Juventus perdió a su padre en el año 2005 y se ha mostrado roto durante una entrevista en la cadena ITV cuando el presentador del programa Good Morning Britain, Piers Morgan, le mostró unas imágenes inéditas de su padre (José Dinis Aveiro).

El futbolista, visiblemente emocionado, explica: «No conozco al 100% a mi padre. Era alcohólico. Nunca tuve con él una conversación normal. Fue difícil».

A lo largo de la entrevista Cristiano reconoce que nunca había visto esas imágenes de su padre. El portugués confesó: «Mi padre nunca vio lo que he llegado a ser. No me ha visto recibir mis premios».

A través de Twitter, ITV ha publicado ese momento de la entrevista.

‘He doesn’t see me receive awards.’



In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.



Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm.@piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR