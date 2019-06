La complicada vida de la mujer de Reyes

Tras la muerte de José Antonio Reyes el pasado sábado en un accidente de tráfico, tanto sus familiares como su mujer dieron las gracias por el apoyo recibido. Pero si un mensaje ha llamado la atención, ha sido el de esta última, Noelia López.

Noelia compartía una imagen junto al futbolista en su cuenta de Instagram, con un emotivo mensaje: «Amor de mi vida, no puedo soportar este dolor, que solitas nos dejas. Te llevas mis ganas de vivir.[...] Ayúdame gordito porque no imagino la vida sin ti. Ayúdame a criar a nuestras hijas. Dame fuerzas, esas que no tengo. [...] En los ojos de Noelia me mirarás y en la sonrisa de Triana sonreirás conmigo. Te amo y te amaré por siempre papi».

Pero la joven modelo, madre de dos de las hijas del deportista, sufrió hace poco otra pérdida importante. Hace tan solo dos años falleció su hermano pequeño, Tony, a los 25 años tras una larga enfermedad.

Noelia, transmitió su dolor a través de la misma red social: «Llegaste a mi vida para enseñarme lo que es amar incondicionalmente, descubrir el mundo contigo, aprender todo lo que sé. Gracias por ser el mejor hermano del mundo, por todo tu amor, por todos tus abrazos, por todos tus besos, por tus consejos, por nuestras risas juntos, por nuestros secreto. Te pido fuerzas para poder cuidar de papá y mamá. Te necesitamos más que nunca. Cómo puede una madre ver esto, qué solito dejas a papá. Jamás pensé que me despediría de ti de esta manera. Has sido y serás el gran amor de mi vida».

José Antonio Reyes también realizó su particular homenaje al joven, que se acababa de titular como Ingeniero de Caminos. El futbolista le dedicó un gol, dos meses después del fallecimiento, colocando las manos en forma de 'T' y mirando a su esposa, que estaba en las gradas. Por su parte, Noelia se tatuó la cara de Tony en la parte superior del brazo izquierdo.