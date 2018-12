David Villa jugará con Andrés Iniesta en el Vissel Kobe nipón

El delantero español David Villa anunció este sábado su fichaje por el Vissel Kobe de Japón, equipo en el que coincidirá con su excompañero en la selección y en el FC Barcelona Andrés Iniesta.

El jugador, de 36 años y procedente del New York City de la liga estadounidense, hizo pública su contratación por el club japonés a través de su cuenta de Twitter, y a continuación ofreció una rueda de prensa en el estadio del Vissel.

Villa afirmó que las principales razones para elegir al club nipón han sido «las ganas que ha puesto» el Vissel y su motivación «por hacerse un nombre en Japón», en una comparecencia ante los medios junto al multimillonario propietario del club y del gigante del comercio electrónico Rakuten, Hiroshi Mikitani.

La rueda de prensa fue convocada por sorpresa al término del último partido de la temporada disputado por el Vissel en casa, y en medio de los rumores que situaban al exgoleador de la Roja en la liga nipona tras anunciar su salida del New York City. «Toda la gente que he ido conociendo del club me han demostrado las ganas de que fichara, y eso es algo muy importante», afirmó Villa, quien estuvo en el palco del partido que ganó el Vissel por 3 a 2 ante el Vegalta Sendai, con un tanto de Iniesta.

Villa afirmó que vio «un gran partido» del que será su nuevo equipo, destacó el ambiente del estadio y se mostró «muy ilusionado» y «feliz» con la nueva etapa que comenzará el próximo febrero, cuando empezará la nueva temporada de la J-League.

El también exjugador de Sporting de Gijón, Zaragoza, Valencia o Atlético de Madrid señaló su deseo de participar en un «proyecto en construcción» como es el del Vissel Kobe, «donde se quiere jugar a un fútbol técnico y de posesión», según dijo. «Aquí está el jugador que mejor canaliza ese juego, que es Iniesta», añadió Villa, quien dijo que su antiguo compañero es también su «gran amigo» desde hace mucho tiempo y admitió que su presencia en Japón también influyó para que fichara por el Vissel.

«Cuando surgió la posibilidad (de venir a Japón), hablamos por teléfono y Andrés me transmitió muchas cosas positivas sobre el equipo y sobre lo que ha sido su vida en Japón», explicó Villa.

Además de reencontrarse con Iniesta, el «Guaje» volverá a coincidir en los terrenos de juego con Fernando Torres, que juega en el Sagan Tosu y fue junto al mítico exdorsal «8» del Barça el fichaje estrella de la liga nipona el verano pasado.