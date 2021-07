La resaca más «positiva»

El papel de España en la Eurocopa ha dejado una valoración «muy positiva» para algunos de los entrenadores de referencia del panorama regional, que subrayan la progresión que ha experimentado ‘La Roja’ durante el torneo, la fe en el plan de juego previsto por el seleccionador y la juventud de un grupo que invita al optimismo de cara al futuro.

CARLOS MARTÍNEZ

«Lo más importante es la sensación de que ‘La Roja’ transmite ilusión»

El técnico del Platges de Calvià entiende que la valoración «no puede ser más positiva». «Cada uno tiene sus gustos sobre los jugadores o la propuesta, pero el seleccionador ha hecho un equipo. Ha apostado por los jugadores que más se adaptaban a su plan y ha demostrado que tiene una idea clara de lo que quiere, que es tener más un equipo que una selección al uso», valora Martínez, que valora la ilusión que ha generado el combinado nacional. «Los resultados han sido ajustados porque se ha ganado un partido, pero también nos hemos ido sin perder, pero más allá, lo importante es que la sensación que transmite ilusión», reflexiona. Además, considera que la selección «ha ido de menos a más». «El papel ha sido muy bueno y se ha demostrado que la selección está en el camino para edificar un futuro ilusionante», concluye.

DANI VAQUER

«Se ha creado una estructura y un grupo que invita a ser optimistas»

El crecimiento de la selección también es otro de los factores que resalta Dani Vaquer, que califica con un «notable» la actuación de España. «La selección ha ido de menos a más.

Creo que hubo dudas desde el primer minuto por una lista sin jugadores del Madrid que generó controversia a nivel mediático y continuaron en la fase de grupos, pero el seleccionador tenía muy clara la idea y el modelo de juego. Quizás le ha faltado lo que en el fútbol es decisivo que es finalizar», razona. Además, celebra el potencial que atesora ‘La Roja’: «Con un grupo de jugadores en el que salvo Alba, Busquets y Koke, la mayoría no tenía experiencia en un gran torneo, la lectura es muy positiva. Has creado una base y una estructura que en un par de años, sumando jóvenes y a otros que por diferentes circunstancias no han podido estar, hacen que que haya que ser optimista», concluye.

LUIS ESPINOSA

«Unas semifinales en un gran torneo siempre es un resultado magnífico»

Luis Espinosa analiza el resultado como «magnífico» y subraya la trayectoria al alza que han trazado los pupilos de Luis Enrique. «Más allá de que nos quedemos con cara de tonto por la forma de caer, en los grandes torneos llegar a semifinales es un magnífico resultado.

Empezamos con dudas, mucha gente verá que solo se ha ganado a Eslovaquia en 90 minutos, pero tampoco se ha perdido ningún partido y el equipo ha ido de menos a más, aunque aún vea ciertas incógnitas como los centrales o la posición inicial de Llorente», resume Espinosa, que manifiesta que la selección «ha hecho cosas muy buenas como el compromiso, el trabajo sin balón tras pérdida y su valentía». «Se ha visto que hay grandes jugadores en ciernes como Pedri o Dani Olmo, así que en líneas generales me ha gustado, el resultado es muy bueno y hay que ser optimistas porque es un equipo muy joven y con mucho futuro», explica.