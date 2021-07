Diez datos y curiosidades del Italia-España

Diez datos y curiosidades de la semifinal de la Eurocopa 2020 entre Italia y España de este martes en Wembley:



1 - ESPAÑA, CONTRA LA RACHA DE 33 PARTIDOS INVICTA DE ITALIA



Desde el 10 de septiembre de 2018, cuando perdió 1-0 con Portugal en Lisboa en la Liga de Naciones, Italia se mantiene invicta en sus partidos internacionales, con una imponente racha de 33 encuentros, con 27 victorias y cinco empates, contra la que competirá la selección española, que encadena once duelos sin perder.



2 - ITALIA, UN RÉCORD DE 15 VICTORIAS EUROPEAS SEGUIDAS



La selección italiana es la única que lo ha ganado todo en la Eurocopa 2020, en la que ha establecido un nuevo récord de victorias seguidas en un torneo continental, incluyendo la fase de clasificación, con un pleno de quince triunfos, ya por encima de la marca que establecieron tanto Alemania como Bélgica, con catorce.





3 - PLENO DE ESPAÑA EN LAS SEMIFINALES DE LA EUROCOPA



La selección española nunca ha perdido unas semifinales de la Eurocopa. Ha jugado cuatro y ha ganado las cuatro: en 1964 frente a Hungría en la prórroga (2-1); en 1984 contra Dinamarca en la tanda de penaltis, tras el 1-1 de los 120 minutos; en 2008 ante Rusia, a la que goleó por 3-0; y en 2012 en los penaltis ante Portugal.



4 - ITALIA, 3 VICTORIAS Y 1 DERROTA EN LAS SEMIFINALES EUROPEAS



Italia encara su quinta semifinal de la historia en una Eurocopa, de las que ganó tres (en 1968 tras el 0-0 contra la Unión Soviética con el lanzamiento de una moneda, en el año 2000 en los penaltis contra Países Bajos y en 2012 ante Alemania por 2-1) y perdió una: en 1988 por 0-2 contra la Unión Soviética.



5 - LA ITALIA MÁS GOLEADORA EN UNA EUROCOPA



Nunca antes Italia había sido tan productiva sobre la portería contraria como en esta edición de la Eurocopa, con once goles en cinco encuentros, repartidos en seis de sus futbolistas, más uno en propia puerta. Insigne, Immobile, Pessina y Locatelli han marcado dos dianas, mientras que Barella y Chiesa han aportado una.



6 - EL GOL DE CAMPEÓN DE LAPORTE EN WEMBLEY ESTA TEMPORADA



Aymeric Laporte, el central más indiscutible en la actualidad en el esquema de Luis Enrique Martínez en la Eurocopa 2020, fue el goleador único y decisivo del título de la Copa de la Liga ganado por el Manchester City al Tottenham en este curso en Wembley (1-0), el pasado 25 de abril.

7 - EN FRANCIA 2016, ITALIA ELIMINÓ A ESPAÑA EN SAINT DENIS



España e Italia se han enfrentado en cada una de las tres anteriores fases finales de la Eurocopa, la más reciente en Francia 2016, cuando la selección española perdió por 2-0 en Saint Denis. En las tres anteriores fue al revés: España venció en los penaltis en 2008 y ganó la final de 2012 por 4-0, cuando también se habían medido en la primera fase con un empate a uno en Gdansk, en Polonia.



8 - ESPAÑA NO GANA LA EUROCOPA DESDE 2012 E ITALIA DESDE 1968



España aspira a su cuarto título de la Eurocopa, de la que no se proclama campeona desde 2012, mientras que Italia se enfrenta a una larga espera de más de medio siglo, 53 años, desde su único trofeo hasta la fecha en esta competición, cuando fue la ganadora en 1968.



9 - ESPAÑA, 2 VICTORIAS NADA MÁS EN WEMBLEY



Para España, las semifinales de la Eurocopa 2020 supondrán su décimo partido en el estadio de Wembley, en Londres, donde nada más ha ganado en dos ocasiones, aunque una de ellas ya con Luis Enrique como seleccionador, el 2-1 con goles de Saúl Ñíguez y Rodrigo Moreno de septiembre de 2018 ante Inglaterra. Dos empates y cinco derrotas completan el balance histórico en ese mítico campo.



10 - Y SI HAY PENALTIS, ESPAÑA PRESENTA MEJOR BALANCE



En el caso de que haya penaltis para resolver el duelo, España maneja un mejor balance que su adversario. Ha ganado seis de las diez que ha afrontado, la última en los cuartos de final contra Suiza, el pasado lunes en San Petersburgo. Italia, en cambio, ha sumado cuatro triunfos en once tandas desde los once metros.