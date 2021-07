Luis Enrique: «Suiza es un rival difícil de batir que opta a todo»

Luis Enrique, seleccionador español, dejó elogios a su rival en cuartos de final de la Eurocopa 2020, una Suiza que ve como «un equipo muy difícil de batir» y que tras eliminar a la vigente campeona del mundo, Francia, «opta a todo».

«En su día hablé de Ucrania y de su entrenador, ahora están en cuartos. Suiza tiene un entrenador de alto nivel, sabes que independientemente de los jugadores, te va a generar problemas. En el Europeo está siendo reflejo de lo que son, un equipo muy difícil de batir que opta a todo», analizó en rueda de prensa en la víspera del partido. «Va a ser un rival muy complicado, sin muchos nombres para el espectador pero de los mejores bloques de la Eurocopa», añadió.

Luis Enrique recordó la dificultad que tuvo la selección ante Suiza en los dos partidos de la Liga de Naciones. Logró vencer por la mínima en Madrid (1-0) y un empate en el último minuto en Basilea.

Luis Enrique admitió que no ve a ninguna selección superior a España y defendió a su defensa tras encajar tres goles frente a Croacia. «Lo he revisado explícitamente porque creo que somos una de las mejores selecciones a nivel defensivo de la Eurocopa. Ahí están no los datos, la manera que se consigues esos datos. Hay algún error puntual pero la actitud del equipo es muy buena, comportamientos repetidos a lo largo del Europeo y estoy contento de como gestionamos en defensa esos 10 minutos finales», dijo.